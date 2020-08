Percentage vooraanmeldingen pabo-opleidingen neemt toe

Het aantal mensen dat zich aanmeldt voor een deel- of voltijdopleiding aan de pabo stijgt. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. De stijging zit voornamelijk in het percentage vooraanmeldingen voor een deeltijdopleiding. Vorige week lag dat ruim 21 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar. Het percentage aanmeldingen voltijd steeg met meer dan 13 procent.

Wie zich wil omscholen tot leraar of verpleegkundige, maar al een diploma heeft in onderwijs of zorg, betaalt flink meer collegegeld.

Een woordvoerder van de koepelorganisatie vermoedt een verband met de coronacrisis. Voor mensen die onzeker zijn over hun perspectief op de arbeidsmarkt, kan het aantrekkelijk zijn om zich te laten omscholen tot basisschoolleraar, aangezien daar nog altijd een tekort aan is. Hoewel vooral het aantal deeltijdstudenten al jaren in de lift zit, ziet de Vereniging Hogescholen nu „wel degelijk het hoogste percentage tot nu toe”.

Vorige week hadden zich 6.824 studenten aangemeld voor een voltijdopleiding en 2.744 voor een deeltijdstudie, die kan worden gecombineerd met bijvoorbeeld een baan. Procentueel zijn dat stijgingen van respectievelijk 13,1 procent en 21,1 procent. De woordvoerder benadrukt dat de cijfers van maandag gebaseerd zijn op het aantal vooraanmeldingen en dat ze de komende maanden nog zouden kunnen fluctueren. „Het kan nog gebeuren dat mensen niet aan de toelatingseisen voldoen of een toets niet halen. Anderen melden zich voor verschillende opleidingen tegelijk aan en laten de pabo in een later stadium toch vallen.” In oktober volgen definitieve cijfers.