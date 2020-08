Fed-criticus is nu kandidaat voor bestuur

Inflatie is immoreel. De overheid die haar schulden financiert met het (belasting)geld van haar burgers is ook immoreel. En de beste waarborg voor de stabiliteit van de munt is de koppeling aan een vast gewicht in goud of zilver. Het zijn tamelijk excentrieke economische denkbeelden waarmee econoom Judy Shelton (66) zich kwalificeerde voor een nominatie als bestuurslid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Sommige van die denkbeelden conflicteren danig met de behoeften van president Trump, die haar voordraagt. Maar Shelton heeft als adviseur van de president haar uitspraken soepeltjes losgekoppeld van haar jarenlange overtuigingen, om ze in overeenstemming te brengen met zijn economisch beleid.

Judy Shelton, geboren in Los Angeles en opgeleid aan de universiteit van Utah, was niet de eerste kandidaat die president Trump naar voren schoof voor een zetel in het bestuur van de Fed. De inmiddels overleden Herman Cain, ex-pizzamagnaat en tweevoudig Republikeins presidentskandidaat, zag zelf van zijn sollicitatie af toen kranten beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen hem onderzochten. Stephen Moore, economisch adviseur van Trump, moest zich terugtrekken toen bleek dat hij had beweerd dat vrouwen niet evenveel geld hoeven te verdienen als mannen. Bleef over Judy Shelton.

Shelton heeft door de jaren heen verschillende Republikeinse presidentskandidaten geadviseerd over de economie. In de campagne voor 2016 hielp ze senatoren Marco Rubio, Ted Cruz en Ben Carson. Uiteindelijk stapte ze over naar het team van Donald Trump en werd zij na diens overwinning economisch adviseur in het Witte Huis. En toch, toen Trump haar naam liet vallen als kandidaat voor de zevenkoppige raad van bestuur van de centrale bank, kon de pers alom verbaasde reacties optekenen.

‘Bijna een boevenbende’

Shelton had zich tot dat moment namelijk een luidruchtig criticus van de centrale bank getoond. In 2012 werd ze geïnterviewd door haar eigen denktank, het Atlas Netwerk, genoemd naar het boek Atlas Shrugged van Ayn Rand, de Moeder Maria van het vrijemarktdenken. In dit interview ontvouwde ze alle denkbeelden uit het begin van dit artikel. Ze haalde ook flink uit naar de Federal Reserve en toenmalig voorzitter Ben Bernanke. De centrale bank noemde ze „bijna een boevenbende”, en een „monster”.

Shelton wordt wel gerekend tot de monetaristische school waarvan Nobelprijswinnaar Milton Friedman de bekendste exponent was. Monetaristen zijn de economisch-ideologische tegenstanders van John Maynard Keynes en diens pleidooi voor een regulerende overheid. Voor hen is de zelfregulerende vrije markt het enige juiste mechanisme voor de economie.

Ingrijpen door de centrale banken is voor Shelton het begin van malaise. Letterlijk; in 2015 schreef ze een artikel waarin ze de oorzaken van de financiële crisis van 2007/2008 onder de loep nam. Ze eindigde met een aanbeveling: „Als we de volgende financiële meltdown, veroorzaakt door ongerechtvaardigde geldschepping, willen voorkomen en als we de aanzwellende trend naar centrale planning door centrale banken willen verijdelen, dan moeten we het monetaire anti-systeem van vandaag de dag aanvechten, en het vervangen door een echt systeem, in overeenstemming met vrijheid, individualisme en het vrije ondernemerschap.”

De frase „echt systeem”, net als ‘gezond geld’, is kenmerkend voor de denkwereld van Shelton. Volgens haar is het subtiele spel van gas geven en afremmen waarmee centrale banken de economie proberen te behoeden voor oververhitting of onderkoeling, een afwijking van een economie waarin de waarde van de munt is gekoppeld aan die van goud en waarin de koopkracht ervan geheel wordt overgelaten aan de vrije markt met zijn vraag en aanbod. Voor haar lag de oorzaak van de crisis niet zozeer in een gebrek aan toezicht op de banken, maar in een overmaat van bemoeienis door de centrale bank.

Vooral Sheltons pleidooi voor een hernieuwde ‘gouden standaard’, waarbij de dollar een vaste waarde in goud vertegenwoordigt en het bankbiljet op elk moment kan worden ingewisseld voor goud, is haar op veel hoon komen te staan. Het is een economisch principe dat veel van zijn geloofwaardigheid verloor toen regeringsleiders er in de jaren dertig van de twintigste eeuw te lang aan vasthielden om de crisis te bestrijden. De gouden standaard ontneemt regering en centrale bank een instrument om economisch bij te sturen – en dat is dan ook precies wat Shelton wil. „Je moet je afvragen of je het de overheid wel kunt toevertrouwen om de waarde van ons geld te bepalen”, zei ze in het interview uit 2012.

‘Gevaarlijke keus’

In de senaatscommissie waar over haar voordracht werd gestemd, steunden alleen de dertien Republikeinen haar. De twaalf Democraten waren tegen. „Dr. Shelton is een gevaarlijke keus”, schreef de Democratische senator Sherrod Brown in een verklaring. „Haar zig-zagkoers, haar beleidsopvattingen, haar bezwaren tegen de onafhankelijkheid van de Fed beangstigen zowel conservatieve als progressieve economen.”

Dat ‘zig-zagkoers’ verwijst naar de scherpe kritiek van Shelton op president Obama: het oplopen van het begrotingstekort, het verlagen van de rente naar 0 procent („diefstal!”) of andere vormen van ingrijpen door de Fed. Het zijn allemaal zaken die ze niet meer noemt nu president Trump hetzelfde doet. Hij heeft Fed-voorzitter Powell vaak aangevallen omdat hij wilde dat de rente naar 0 werd gebracht om de hete economie verder te verhitten. Shelton hamert als Trump-adviseur niet langer op vrijhandel, terwijl Trump tarieven hanteert om rivalen te straffen. Ze heeft het ook niet langer over inflatie („diefstal!”), terwijl die onder deze president ogenblikkelijk omhoogschoot na de zuinige tweede termijn van Obama.

Haar voorbeeld Friedman haalde Shelton eenmaal aan in een lezing over vijftig jaar het Internationaal Monetair Fonds. Hij citeerde een opinieartikel van haar uit The Wall Street Journal: „Totdat de VS weer stelling begint te nemen voor stabiele wisselkoersen…”. Hier kapte Friedman het citaat al af en hij schreef: „Het is vrijwel onmogelijk meer fouten in zo weinig woorden te krijgen.”

CV Gepromoveerd Judy Shelton is een van de belangrijkste economische adviseurs van president Trump. Eerder adviseerde ze onder meer presidentskandidaten en senatoren Marco Rubio en Ted Cruz. Shelton, geboren in Los Angeles, promoveerde in de Bedrijfskunde aan de University of Utah. Ze begon haar politieke carrière in 1996 als adviseur van Republikeins presidentskandidaat Bob Dole.

