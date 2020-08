‘Emeritus paus Benedictus is ernstig ziek’

Emeritus paus Benedictus XVI (93) is ernstig ziek en heeft zijn laatste rustplaats al uitgezocht. Dat heeft zijn biograaf Peter Seewald maandag tegen de Duitse krant Passauer Neue Presse gezegd. Seewald bezocht Benedictus, die wondroos heeft opgelopen, dit weekend in Rome.

Volgens zijn biograaf is de als Joseph Ratzinger geboren geestelijke er vooral fysiek slecht aan toe. „Zijn geest en zijn geheugen zijn nog in orde, maar zijn stem nauwelijks meer hoorbaar.” Benedictus, die sinds zijn emeritaat in een verblijf in de tuinen van het Vaticaan woont, zou zelfs al een graf hebben uitgekozen waarin hij wil worden bijgezet. In juni verliet Benedictus voor het eerst sinds zijn abdicatie in 2013 ging het Vaticaan, om in Duitsland zijn terminale broer te bezoeken. Sindsdien heeft hij last van de virale huidinfectie.

Benedictus XVI werd in 2013 de eerste paus in meer dan zeshonderd jaar die niet tot na zijn dood kerkvorst bleef. Vanwege zijn toen al broze gezondheid, deed hij na acht jaar afstand van zijn pauselijke titel. De Argentijn Jorge Bergoglio, nu paus Franciscus, volgde hem op. Begin dit jaar leek Benedictus te breken met de belofte dat hij zich afzijdig zou houden van de bedrijfsvoering binnen de Katholieke kerk. In een boek dat hij samen met een kardinaal uit Guinee schreef, leek hij zich uit te spreken tegen de paus die mogelijk de verplichtstelling van het celibaat wilde afschaffen. Later nam de Duitser afstand van het boek.

Wondroos is een huid- en weefselontsteking die kan zorgen voor rode en gezwollen huid, koorts en pijn.