Een onkreukbare bankier, achtervolgd door één affaire

Het was naar eigen zeggen steeds het enige wat hij over zichzelf moest lezen. Telkens weer werd geschreven dat Wim Scherpenhuijsen Rom smadelijk de aftocht had moeten blazen. „Ik héb niet smadelijk de aftocht geblazen.”

Vijf jaar na zijn pijnlijke vertrek in 1992 als bestuursvoorzitter van ING was de frustratie daarover nog voelbaar in een interview met NRC Handelsblad. Scherpenhuijsen Rom, die vrijdag op 87-jarige leeftijd overleed, moest door een privébelegging uit 1977 al na drie maanden zijn topfunctie bij ING opgeven. „Het ging om iets wat lang geleden was gebeurd. Het was een beleidsfout van mij geweest. Maar juridisch en fiscaal was er ook naar de normen van die tijd niets aan de hand”, zei hij terugkijkend.

Zijn snelle vertrek bij ING was om meerdere redenen schrijnend. Niet alleen omdat hij eerder het imago van onkreukbare bankier had, maar ook omdat hij een van de architecten was van datzelfde ING-concern: dat ontstond uit de fusie van Postbank en NMB Bank in 1989, waar twee jaar later ook Nationale-Nederlanden bij kwam. Telkens speelde Scherpenhuijsen Rom een hoofdrol.

Kapitein bij de luchtmacht

Aanvankelijk leek zijn loopbaan een hele andere kant op te gaan. Begin jaren vijftig ging hij naar de KMA voor een militaire carrière. Hij was zeer gemotiveerd, maar in het leger is het net als bij de brandweer, constateerde hij. „Je bent permanent beschikbaar, er gebeurt alleen zo weinig.”

In 1967, inmiddels opgeleid tot registeraccountant, verliet hij als kapitein de luchtmacht en trad hij in dienst bij NMB Bank. Tien jaar later werd hij als 44-jarige de hoogste man bij de bank die achter ABN, Amro en Rabobank een vierde plaats innam. „Na twee of drie jaar begon ik te zien hoe lastig de positie van de NMB was”, vertelde hij. De bank verleende veel krediet aan het bedrijfsleven, maar had niet zoals de concurrentie de beschikking over veel spaargeld.

In 1987 sprak hij daarover met Godfried van der Lugt van de net verzelfstandigde Postbank, tijdens een IMF-vergadering in Washington. De één beschikte over een krediet-, een assurantie- en een buitenlandtak, de ander over 60 miljard gulden (ruim 27 miljard euro) aan spaargeld. Twee jaar later was Scherpenhuijsen Rom de hoogste man bij de NMB Postbank Groep. In 1992 werd een opzienbarende fusie met verzekeraar Nationale-Nederlanden afgerond en ontstond het ING-concern, dat uitgroeide tot een van de grote financiële spelers in Europa.

Geïnspireerd door de antroposofie, verdiepte hij zich in ethische vragen

Vijftien jaar vóór de totstandkoming van ING stak Scherpenhuijsen Rom 700.000 gulden privégeld in een bedrijf dat door NMB werd gefinancierd. Vier jaar later trok de bankier het geld terug, omdat hij het moreel niet meer kon verantwoorden. In 1982 hadden zowel commissarissen als De Nederlandsche Bank naar de transactie gekeken, maar zij zagen geen aanleiding voor consequenties. Tien jaar later lag dat duidelijk anders, ook vanwege de druk uit de media, en besloot hij vanwege het tanende vertrouwen te vertrekken. Ook speelde mee dat net daarvoor vier mensen bij NMB het veld moesten ruimen die de schijn tegen hadden rond aandelenhandel met voorkennis.

Scherpenhuijsen Rom stond bekend als integere bankier die zich verdiepte in ethische vraagstukken, waarbij zijn liefde voor de antroposofie een rol speelde. Die liefde kwam ook tot uiting in het opmerkelijke NMB-hoofdkantoor – het Zandkasteel – in de Bijlmer dat door een antroposofische architect werd ontworpen. „Je vraagt je af of je in een eerder leven iets hebt gedaan of gelaten, waarvan je nu de consequenties moet dragen”, zei hij in 1997 terugblikkend op zijn, volgens hem onterechte, vertrek.

Klassieke muziek

Naar eigen zeggen duurde het minder dan twee jaar voordat de oud-bankier weer werd gevraagd voor allerhande klussen. Opmerkelijk is in elk geval dat hij van 1991 tot en met 1994, dus ook nog na zijn vertrek bij ING, voorzitter bleef van de brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken. Ook zijn nevenfuncties in de muziekwereld leden er niet onder. Zo was hij onder meer jarenlang voorzitter van het Koninklijk Concertgebouworkest. „Het koor van mensen die mij nawezen is zeer klein gebleven”, zei hij daar zelf over.

In zijn persoonlijk leven speelde klassieke muziek een grote rol. Zijn eerste vrouw was violiste, zijn tweede sopraanzangeres en in 1998 trouwde hij met een musicologe. „Ik heb zelf piano leren spelen, maar ik ben er in de zesde klas van het Barlaeus [gymnasium in Amsterdam] mee gestopt”, vertelde hij in 1997. „Daar heb ik gigantische spijt van gekregen. In dat opzicht ben ik niet gedisciplineerd geweest.”

In de jaren negentig was hij onder meer voorzitter van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) en van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Verder bekleedde hij commissariaten bij automatiseerder Roccade (later PinkRoccade), staatsdrukker SDU en scheepswerf De Schelde.

In 2000 leidde een combinatie van die functies opnieuw tot een pijnlijk vertrek, toen PinkRoccade de automatiseringspoot van uitvoeringsinstelling GAK overnam. Het GAK stond onder toezicht van het CTSV, waardoor Scherpenhuijsen Rom opnieuw in opspraak kwam. Het zou „verstandig zijn geweest”, oordeelde toenmalig staatssecretaris Hans Hoogervorst, als „de collegevoorzitter” zijn commissariaat direct had neergelegd toen hij van de overnamegesprekken hoorde. Als gevolg van „een verstoorde werkverhouding” vertrok Scherpenhuijsen bij het CTSV.