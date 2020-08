Aantal nieuwe besmettingen België flink gestegen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België is de afgelopen week fors toegenomen. Tussen 24 en 30 juli zijn gemiddeld 490 nieuwe gevallen per dag vastgesteld, meldt persbureau Belga op basis van cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging van 68 procent in vergelijking met een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt weer toe. In de afgelopen week werden er gemiddeld 24 mensen met Covid-19 per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename van 60 procent ten opzichte van de week ervoor.

In brandhaard Antwerpen werden de coronamaatregelen vorige week flink aangescherpt. Zo geldt er een avondklok van 23.30 tot 06.00 uur, moet iedereen boven de twaalf jaar een mondkapje dragen in het openbaar en mogen inwoners van de provincie alleen voor „noodzakelijke verplaatsingen” hun huis verlaten. Nederland heeft Antwerpen tot oranje gebied verklaard, hetgeen betekent dat niet-essentiële reizen worden afgeraden en mensen die er toch zijn geweest na thuiskomst dringend wordt geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan.

In België zijn sinds het begin van de uitbraak bij 69.849 het coronavirus vastgesteld en zijn 9.845 mensen overleden aan de gevolgen ervan.