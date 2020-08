België terug bij af in strijd tegen het coronavirus

België is weer terug bij af in de strijd tegen corona. Tussen 24 en 30 juli zijn gemiddeld 490 nieuwe gevallen per dag vastgesteld, meldt persbureau Belga op basis van cijfers van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging van 68 procent ten opzichte van een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt weer toe. In de afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 24 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is nog laag, vergeleken met de piek van gemiddeld 500 dagelijkse ziekenhuisopnames in april.

Toch spreken experts en bestuurders, die bezorgd zijn over de trend, al van ‘een tweede golf’. Vooral grote steden als Antwerpen en Brussel slaan alarm. In de zwaarst door corona getroffen wijk Borgerhout in Antwerpen worden massaal rode hekken aangesleept voor de bouw van een coronatestdorp: vanaf volgende week moet dat een testcapaciteit hebben van 4.000 Antwerpenaren per dag. In de stad en de provincie Antwerpen geldt sinds vorige week een avondklok. Nederland heeft Antwerpen tot oranje gebied verklaard, hetgeen betekent dat niet-essentiële reizen worden afgeraden en mensen die er toch zijn geweest na thuiskomst dringend wordt geadviseerd veertien dagen in quarantaine te gaan.

Inmiddels overweegt ook hoofdstad Brussel de bouw van een coronatestdorp. „We willen een open testbeleid, zonder afspraak en zonder voorschrift”, aldus een woordvoerder van de Brusselse burgemeester. Tegelijk zijn er grote zorgen over de effectiviteit van de al bestaande coronatesten en de opsporing.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Volgens de Brusselse nieuwssite Bruzz houdt 45 procent van de positief geteste Brusselaars zich onbereikbaar als ze worden gecontacteerd. „Ze nemen de telefoon niet op of openen de deur niet, terwijl ze in quarantaine zouden moeten”, aldus Bruzz.

Lees ook: De Belgische ‘bubbeldoctrine’ wordt weer aangescherpt

In Antwerpen is al sprake van een burgerlijke ongehoorzaamheid, uit protest tegen de avondklok. Horecaondernemers, die verplicht werken met een registratieplicht, stellen aan het eind van de avond steeds vaker vast dat veel van hun gasten zich inschrijven als ‘Bart De Wever’, de naam van de burgemeester. „Veel mensen zijn coronamoe”, zegt viroloog Steven Van Gucht tegen de Vlaamse publieke omroep VRT. „Maar het virus is niemands fout. Hou vol en heb moed! Dit zal voorbijgaan.”

De meeste slachtoffers van besmettingen in deze tweede golf zijn, anders dan bij de eerste golf, jongeren. Dat zorgde aanvankelijk voor enige geruststelling, omdat jongeren minder kwetsbaar zijn. Maar Sciensano, de ‘Belgische RIVM’, registreert de laatste dagen in Brussel een stijging van besmetting onder ouderen. „Met als gevolg dat ook het aantal ziekenhuisopnames fors zal toenemen en er meer slachtoffers zullen vallen”, zegt een woordvoerder in de krant De Standaard. In België is sinds het begin van de uitbraak bij 69.849 mensen het coronavirus vastgesteld en zijn 9.845 mensen er aan overleden.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven