Belgen bouwen ‘kot’ voor Nederlandse student

Zomer. Dat is de tijd van het jaar waarin de noeste arbeider volop geniet van zijn welverdiende zonvakantie. Én het is de periode waarin de ijverige student met maar een ding bezig is: een eigen plekje vinden op de uiterst krappe woningmarkt.

Dat betekent stress, want ga je voor een goede locatie (dicht bij de universiteit of juist in het centrum van de stad?) of is de omvang en kwaliteit van je kamer belangrijker? Bij Xior beloven ze studenten het volledige spectrum. Het Belgische vastgoedfonds dat zich specifiek richt op studentenhuisvesting, maakte eind 2015 de stap naar de beurs in Brussel. Sindsdien groeide het gestaag naar een portefeuille van 106 panden met een kleine achtduizend kamers. De koers kroop mee omhoog naar een beurswaarde van nu bijna 1 miljard euro.

Xior is ook volop actief in Nederland. Met panden in alle grote studentensteden, waaronder Utrecht, Rotterdam, Delft, Enschede en Maastricht, is ons land zelfs goed voor meer dan de helft van de vastgoedportefeuille. Na de vorige crisis bouwde het bedrijf veel leegstaande kantoren om tot studio’s. En Xior ontwikkelt zelf volop panden met partners. Deze maand won het een tender voor de laatste hoogbouwkavel aan het IJ in Amsterdam. Daar verrijst een woontoren met een hoogte van negentig meter en plek voor vierhonderd studenten.

Locaties die met zorg zijn uitgekozen, zegt analist Véronique Meertens van ABN Amro. „Xior zit echt in steden waar groei wordt verwacht, met name door internationale studenten.” In België bestaat zo’n 20 procent van de huurders van Xior uit internationale studenten, in Nederland 80 procent. De Antwerpse huisvester werkt overal met jaarcontracten. Meertens: „Het gaat in Nederland vooral om Europese studenten. Die leveren ook komend studiejaar een grote vraag naar woonruimte op.”

Maar wat als door de coronacrisis contacturen verder afnemen? Is het college van de toekomst niet digitaal, op het gemak vanuit de luie bureaustoel te volgen wanneer de reeds gedigitaliseerde student dat blieft? „Over het algemeen is er een nijpend tekort”, zegt analist John Vuong van zakenbank Kempen & Co. Door de fors lagere studiekosten en huursubsidie blijft ons land enorm aantrekkelijk voor buitenlandse studenten. Vuong: „Al is het door de pandemie de vraag of zij terugkomen in september. Je gaat niet betalen voor alleen online colleges. Daarentegen, wat is studeren? Dat blijft omgaan met je medestudenten, ook buiten je studie om.”

Xior mikt op alle type studenten. Van de vermogende student, met premium studio’s op ‘triple A-locaties’ met eigen sanitair en keuken, tot de student die wat eerder in de maand platzak is, met basic ‘kotten’ met gedeelde voorzieningen op de gang. Hoewel een studentenkamer anno 2020 lang niet voor iedereen haalbaar is, duiken veel investeerders, waaronder private-equitypartijen zoals Greystar, op de markt. Vuong: „Studenten zitten nu nog veel in gesplitste appartementen, waar ze meestal geen huursubsidie krijgen. De voornaamste concurrenten van Xior zijn echter woningcorporaties SSH en Duwo. Maar dat is een lagere prijsklasse met overal wachtlijsten.”

Meer in de buurt van Xior komt het niet genoteerde The Student Hotel, al is die partij meer gericht op service, waar hogere tarieven tegenover staan. Wat Xior wel met dat bedrijf gemeen heeft: het wil een merk opbouwen in steeds meer landen. Sinds maart vorig jaar is het actief in Spanje en Portugal. Hoewel die markten nog in de kinderschoenen staan, lijkt Xior nog niet klaar met studentenkamers bouwen. Zeker niet gezien de dreigende leegstand van kantoren die door de huidige crisis weer boven de vastgoedmarkt hangt. Woensdag presenteert Xior de halfjaarcijfers.

