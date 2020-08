Begint de revolutie van voetbaldata-analisten in Brentford?

Eigenaar Matthew Benham „haat” de term ‘Moneyball’ waarmee zijn club Brentford FC bijna vanzelfsprekend wordt geassocieerd. Het wordt vaak verkeerd begrepen, zei hij in 2015 op een conferentie. „Mensen zeggen: ‘Oh, Moneyball – deze guys kwamen langs en pasten statistieken vanuit het honkbal toe.’ Maar honkbal is al meer dan honderd jaar geobsedeerd door statistieken.”

Het baanbrekende boek en de gelijknamige verfilming Moneyball is gebaseerd op het verhaal van de bescheiden Amerikaanse honkbalclub Oakland Athletics, die naar de top wordt geleid door de visionaire algemeen directeur Billy Beane. Hij scout spelers op basis van eerder grotendeels genegeerde spelersstatistieken.

De methode maakte de afgelopen jaren ook voorzichtig naam in het als conservatief bekend staande voetbal, bij de Deense pioniersclub FC Midtjylland. Spelers worden geselecteerd op basis van computermodellen, waarbij onder meer wordt gekeken naar de kansenverhouding en de effectiviteit bij standaardsituaties zoals vrije trappen en corners. Met succes: FC Midtjylland wordt in 2015, 2018 en 2020 landskampioen, vóór het kapitaalkrachtigere FC Kopenhagen.

Eigenaar van FC Midtjylland, sinds 2014, is de Engelsman Matthew Benham, oprichter van sportstatistiek- en gokkantoor Smart Odds. Nadat hij in 2012 al eigenaar was geworden van Brentford FC, de club in West-Londen waar hij van jongs af aan fan van is.

Naast Benham zijn er nog diverse dwarsverbanden tussen de Engelse en de Deense club. Voorzitter van FC Midtjylland is Rasmus Ankersen, tevens technisch directeur van Brentford FC. Hij was in 2014 een van de belangrijkste sprekers op het KNVB-congres over de toekomst van het Nederlandse voetbal.

Wat zij bij FC Midtjylland verwezenlijkten, gebeurt in vergelijkbare vorm bij Brentford FC. De club is, met name door de miljoeneninvesteringen van Benham, opgerukt uit de krochten van het Engels profvoetbal. Brentford promoveerde van het vierde profniveau (in 2007) naar het tweede niveau, de Championship, waar het sinds 2014 actief is.

En nu lonkt de Premier League, de rijkste voetbalcompetitie ter wereld. Als Brentford dinsdag stadsrivaal Fulham verslaat in een beslissingswedstrijd op Wembley, is het zover. Het zou voor het eerst zijn – in 1947 speelde Brentford voor het laatst op het hoogste niveau, de Premier League bestaat sinds begin jaren negentig.

Illustratief voor de onconventionele aanpak van Brentford is het opheffen van de jeugdopleiding, in 2016. Omdat de beste talenten vaak werden weggekaapt door de vele concurrerende clubs in Londen, wilde de clubleiding het geld nuttiger besteden. Ze richten zich sindsdien op spelers tussen de zestien en twintig jaar, die buiten de boot vallen bij andere opleidingen én op spelers uit onbekende competities. Die worden klaargestoomd in een ‘B-team’.

De club heeft een van de laagste begrotingen in de Championship, wat een promotie zo revolutionair zou maken. „De gemeenschap van voetbaldata-analisten heeft het al jaren over een ‘Moneyball-moment’ in de sport: een moment dat de waarde van data-analyse in het voetbal voor een groot publiek duidelijk wordt”, schrijft voetbalexpert Michiel de Hoog op De Correspondent. „Een tastbare gebeurtenis – een kampioenschap, een promotie – die voor de buitenwereld ‘bewijst’ dat data-analyse werkt.” Brentford in de Premier League zou zo’n moment zijn, betoogt hij.

Voor de club kan het eveneens een kantelpunt zijn. Sinds 1904 speelt Brentford op Griffin Park, het authentieke stadion dat op de aanvliegroute naar Heathrow ligt, de reden dat op het dak van een van de tribunes jarenlang het KLM-logo te zien was. Het ligt midden in een woonwijk, met op iedere hoek een kroeg. Maar de laatste wedstrijd is er gespeeld, de club verhuist naar een nieuw onderkomen.

180 miljoen euro

Promotie kan het begin van een nieuw toekomst vormen, ook in financiële zin. Het beslissingsduel staat te boek als een van de waardevolste wedstrijden in het voetbal: een plek in de Premier League levert Brentford over een periode van drie jaar bijna 180 miljoen euro aan extra inkomsten op, berekende Deloitte.

Die bedragen waren nog ver weg toen de Nederlandse trainer Marinus Dijkhuizen in 2015 aantrad bij Brentford. Hij kwam als beste kandidaat uit de wiskundige modellen van Benham, nadat Dijkhuizen Excelsior in de eredivisie hield. „Ze hebben een eigen klassement van spelers en trainers in alle Europese competities”, zei Dijkhuizen in 2015 in NRC. „De eindstand in de competitie interesseert hen niet. Wat leidend is, zijn de kansen die een team creëert en de kansen van de tegenstander die dat team voorkomt.”

De samenwerking mislukte: Dijkhuizen werd na acht duels ontslagen, toen de club negentiende stond. Hij verklaarde later dat hij, tegen de zin van de clubleiding in, niet uitgebreid trainde op spelhervattingen, omdat dit te veel tijd kostte in verhouding tot het aantal goals dat het opleverde.

Niet alle modellen zijn waterdicht, erkent ook de huidige coach, de Deen Thomas Frank, in een korte documentaire over de club. „Ik kijk eerst met mijn ogen, en als mijn ogen blij zijn, ben ik meestal ook blij met de data.”