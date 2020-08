Architect Noord-Ierse vrede was ‘antwoord op Martin Luther King’

Zelfs de leden van zijn eigen partij maakten John Hume in de jaren tachtig uit voor „terroristenvriendje”. Maar de – in eerste instantie geheime – gesprekken die hij hield met de strijdende partijen in Noord-Ierland leidden uiteindelijk wél tot vrede. De verrader werd daardoor „het Ierse antwoord op Martin Luther King”, zoals de Amerikaanse oud-president Bill Clinton Hume omschreef. Hume, die maandag op 83-jarige leeftijd overleed, kreeg er in 1998 de Nobelprijs voor de Vrede voor.

Hume’s idee over hoe de burgeroorlog in Noord-Ierland, de zogenoemde Troubles, kon worden beëindigd, ontstond in 1979 op een brug tussen het Franse Straatsburg en het Duitse Kehl. „Ik stopte in het midden en verzonk in gedachten. Daar was Duitsland, daar was Frankrijk.” Die landen hadden zich na twee wereldoorlogen verzoend en samen een nieuwe Europese gemeenschap voortgebracht. Om dat te doen „deelden ze hun zweet en vergoten ze niet elkaars bloed”, zei Hume toen hij de Nobelprijs aanvaardde.

In Noord-Ierland gebeurde in de jaren zestig en zeventig vooral het laatste. Nationalisten, republikeinen en katholieken (die één Ierland nastreven) en unionisten, loyalisten en protestanten (die bij het Verenigd Koninkrijk willen blijven) vochten een bloedige strijd uit. Naar schatting 3.500 mensen kwamen om het leven bij bomaanslagen en paramilitaire moorden. Onder veel Noord-Ieren ontstond een gevoel van moedeloosheid.

Hume voelde die tijdgeest aan. „Geweld leek ons allergrootste probleem”, zei hij in 1994 tegen NRC. „Maar geweld was niet meer dan het symptoom van een verdeelde samenleving.” Zijn stelling was dat als nationalisten dat geweld zouden afzweren, ze meer politieke invloed zouden krijgen in plaats van minder, zoals zij vreesden.

Lees ook over de kritiek nu op het vredesproces: Moorden die niet willen verjaren

Katholieke achterban

Daarvan moest hij in de eerste plaats zijn eigen achterban overtuigen. Hume kwam uit Derry, uit een katholiek gezin met zeven kinderen. In die stad begonnen de Troubles in 1969, toen protestanten een mars door de stad hielden om te herdenken hoe hun voorouders in 1688 in opstand kwamen tegen de katholieke Engelse koning James II en zich aansloten bij de protestantse Nederlandse koning-stadhouder Willem III. De rellen die op de mars volgden, zouden drie dagen duren en tot duizend gewonden leiden.

Hume was in die jaren een van de voorvechters voor burgerrechten voor katholieken. Zijn priesteropleiding zou hij nooit afmaken, even was hij leraar. Als onafhankelijke nationalistische kandidaat werd hij in 1969 lid van het Noord-Ierse parlement en naar Europees model richtte hij een jaar later de Social Democratic and Labour Party op. Die partij zou hij tussen 1999 en 2004 in het Europees parlement vertegenwoordigen.

Het geweld, vooral na Bloody Sunday in 1972, toen het Britse leger in Derry veertien ongewapende demonstranten doodschoot, overtuigde Hume dat er gepraat moest worden. En dan vooral met Gerry Adams, het politieke gezicht van de katholieke bommenleggers van de IRA. Dat was ondenkbaar, alle partijen hadden contact met Adams’ partij Sinn Féin steeds vermeden zolang de IRA bleef moorden. Hume stelde zijn politieke carrière ermee in de waagschaal.

Blijven praten

Zelfs na een aanslag in Belfast in 1993 door de IRA bleef Hume praten. Toen hij op de begrafenis was van een katholieke man die bij een protestantse vergeldingsaanslag was omgekomen, zei diens dochter: „We hebben rond de kist van mijn vader gebeden voor u, voor datgene wat u doet om vrede te bereiken.” Hume barstte voor de televisiecamera’s in tranen uit.

Lees ook over de wankele vrede: Niemand wil geweld. Bíjna niemand

Zoals, zo beschrijft journalist Deaglán de Bréadún in zijn boek over het vredesproces, in 1998 bij alle aanwezigen ook de tranen vloeiden toen er een vredesakkoord kwam. „Eens in een generatie komt zo’n kans voorbij”, zei Hume bij de ondertekening. De vrede kwam er – al is die nog altijd wankel, net als de machtsdeling tussen nationalisten en unionisten.

Dat Hume de Nobelprijs kreeg, kwam niet als een verrassing. Van alle betrokkenen was hij de onbetwiste ‘architect’ van het Goede Vrijdagakkoord van 1998. Zijn mede-laureaat David Trimble, leider van de belangrijkste protestantse partij, de Ulster Unionist Party, was degene die als premier een regering-in-aanbouw zou gaan leiden.

Hume trok zich na het Goede Vrijdagakkoord langzaam terug uit de politiek. Hij leed aan dementie, die zich begin deze eeuw manifesteerde. Regelmatig maakte hij lange wandelingen langs de rivier de Foyle in Derry en inwoners wandelden mee om op hem te letten. „Een aantal mensen die ik ken, brachten hem thuis. John Hume zorgde voor ons, en Derry zorgde voor hem”, schreef journalist Aoife-Grace Moore van The Irish Examiner maandag op Twitter.