Amnesty: ‘Nieuwe wet tegen verkrachting schiet tekort’

De Nederlandse wetgeving tegen verkrachting schiet tekort in de bescherming van slachtoffers, en ook een nieuw wetsvoorstel verandert daar weinig aan. Dat schrijft Amnesty International Nederland maandag in een aanbeveling aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Aanleiding voor dat advies is het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee wil minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) de strafbaarstelling van seksuele misdrijven aanpassen in het Wetboek van Strafrecht. De „lat voor strafbaarheid ligt bij onvrijwillige seks nu soms te hoog”, stelt hij.

Lees ook: ‘Nee’ hoeft niet uitgesproken te zijn

Amnesty voerde een jurisprudentieanalyse uit van 72 verkrachtingszaken, tussen 2017 en eerder dit jaar. Volgens de organisatie blijkt uit dat onderzoek dat het bewijs van dwang, cruciaal in het huidige verkrachtingsdelict, slachtoffers tekortdoet. Zo moeten rechters beoordelen of het slachtoffer zich verzet heeft, of dat door dwang of geweld het slachtoffer zich redelijkerwijs niet kon verzetten. Uit het overzicht van uitspraken blijkt echter dat dwang moeilijk is aan te tonen. Vaak zitten rechters in een spagaat: in meerdere gevallen weidden zij uit over situaties waarin duidelijk was dat slachtoffers geen seks wilden, maar vervolgens moesten ze concluderen dat daarmee nog geen sprake was geweest van dwang of geweld. Dan kon er niet worden gestraft voor verkrachting.

In meer situaties aangifte

Grapperhaus wil dat slachtoffers in meer situaties aangifte kunnen doen. Om hen ook te beschermen in situaties waarin niet overduidelijk geweld kan worden aangetoond, stelt hij een „verruiming van de wet” voor: de slachtoffers kunnen dan aangifte doen van ‘seks tegen de wil’. Dat zou een nieuw delict zijn. Bijvoorbeeld in gevallen waarin het slachtoffer niet in staat was om zich te verzetten. Soms is er sprake van freezing, waarbij het slachtoffer ‘bevriest’ of verstijfd. Er is veel klinisch onderzoek naar die ‘overlevingsreactie’ gedaan, die volgens het Centrum Seksueel Geweld in 70 procent van de incidenten voorkomt.

De oude wet biedt slachtoffers in zo’n geval inderdaad onvoldoende bescherming, stelt Martine Goeman, onderzoeker op het gebied van gender voor Amnesty International. „We vinden het heel goed dat Grapperhaus de wet wil wijzigen. Hij ziet het probleem. Maar de introductie van ‘seks tegen de wil’ is niet de goede oplossing.”

Volgens de mensenrechtenorganisatie ontstaat in het wetsvoorstel een ‘tweedeling’ en een ‘hiërarchie’ van misdrijven. De straffen voor ‘seks tegen de wil’ liggen de helft lager dan die voor verkrachting. „Bovendien blijft de focus op het gedrag van het slachtoffer”, aldus Goeman. „Terwijl het gaat om wat de dader deed: die wilde seks, ook zonder instemming. Dat moet altijd als verkrachting worden opgevat.”

Er zijn meer scenario’s te bedenken waarin het slachtoffer niet kan aangeven dat seks ongewild is, bijvoorbeeld door drank of drugs, of omdat zij of hij sliep.

Het voorstel voor de nieuwe wet, op 12 mei gepubliceerd, is nu ter consultatie aangeboden. Amnesty schrijft in zijn inbreng daarvoor dat het beter zou zijn als de minister alsnog de instemming voor seks centraal stelt. Dan wordt seks tegen de wil ook als verkrachting bestraft. En focus op instemming betekent volgens Amnesty bovendien dat de Nederlandse wetgeving meer in lijn komt met internationale mensenrechten, waarin de integriteit van elke persoon van het hoogste belang is.

Onvoldoende geholpen

Door de verschillende delicten worden de slachtoffers niet alleen in hun rechtsgang onvoldoende geholpen, schrijft Amnesty verder. Het woordgebruik is ook schadelijk voor hun persoonlijke verwerking. Zij moeten kunnen erkennen wat ze is overkomen. In het aanbevelingsdocument dat maandag is ingediend, reageert een slachtoffer op dat onderscheid: ‘Seks tegen de wil of verkrachting? Hoor je hoe verschillend die woorden klinken?’

En daarbij, stelt Goeman, vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders dat „penetratie zonder instemming verkrachting is”, ook als daarbij geen geweld is gebruikt. Uit een opinieonderzoek door I&O Research, dat vorige maand werd gepubliceerd, blijkt dat 76 procent het met die stelling eens is.

De Amnesty-onderzoeker verwijst naar de bekende La Manada-zaak in Spanje, die stamt uit 2016. Vijf mannen misbruikten tijdens volksfeesten in Sevilla een achttienjarige, beschonken vrouw. „De Spaanse wet maakte destijds ook onderscheid tussen seksueel misbruik en verkrachting onder dwang. Het land was te klein toen bleek dat die mannen niet voor verkrachting werden veroordeeld”, zegt Goeman. In Spanje is een wetswijziging aangekondigd, zonder tweedeling. In Zweden wordt al uitgegaan van instemming als belangrijkste criterium in verkrachtingszaken.