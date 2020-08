Academici hebben op Twitter niets te zoeken

Een toenemende groep academici zit op Twitter en laat daar van zich horen met telegramachtige berichten. Tierig bedrijven ze er de vrijheid van meningsuiting en dragen ze er bij aan het maatschappelijke en academische debat, vinden ze zelf.

Bart Jansen is jurist en ethicus, verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

„Zijn is waargenomen worden”, meende filosoof George Berkeley. Twitter is een uitstekend middel om als (beginnend) academicus waarneembaar te worden, jezelf te profileren. Daar is niks mis mee: academische profileringsdrang komt niet slechts uit puur exhibitionistische of narcistische behoeftes; ook universiteiten verwachten van academici dat zij deelnemen aan het maatschappelijk debat om op die manier ‘profiel’ te krijgen. Dat is gratis reclame. Maar hoe wenselijk is die academische profileringsdrang op Twitter?

Het maatschappelijk debat zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de mens en aan het achterhalen van de waarheid. De beperking van het debat is om die reden problematisch en gebeurt dan ook niet zomaar. Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, moet een opinie dus altijd geuit en gehoord kunnen worden. Het maatschappelijk debat draait om die uitwisseling van opinies, met als nuttige, zo niet noodzakelijke, bijkomstigheid dat we er allemaal wat van opsteken.

Publieke opinie

Dit zijn prachtige democratische en academische idealen. Een democratie is gebaat bij opinies en Twitter is bij uitstek een middel dat mensen aanspoort een opinie te hebben en die te uiten. Twitter neemt daarmee deel aan de totstandkoming van de ‘publieke opinie’. Opinies zijn echter geen kennis, maar opvattingen van enkelen of groepen waarvoor op basis van kennis bewijs kan worden geleverd. Afhankelijk van dat bewijs noemen we opinies al dan niet ‘beargumenteerde opinies’.

Het werk van academici bestaat er plat gezegd vooral uit kennis te vergaren, die over te dragen, te falsificeren en bij te houden. Al redenerend kan de academicus op basis van die kennis heel voorzichtig tot een voorlopige opinie komen – ik schrijf ‘voorlopige opinie’, omdat de kennis waarmee die opinie is beargumenteerd überhaupt altijd iets voorlopigs is. Het niveau van het academische debat wordt vervolgens bepaald door de mate waarin de academie zelf tot een ‘crisis’ in die voorlopige kennis in staat is.

Twitter spoort mensen echter niet aan om door middel van kennis te debatteren. Integendeel: het spoort mensen aan te debiteren in plaats van te debatteren. Tweets zijn kort en dienen als rode lap voor een stier. De slagzinnen die worden gedebiteerd moeten vooral aanslaan met als gevolg dat de argumentatie ten faveure van stellingen terzijde wordt geschoven. Op die manier verkleint de academicus zichzelf tot opiniemaker wiens gezag afhangt van het aantal volgers. Hoe meer volgers, hoe meer ‘profiel’, is de redenering. Want: als je niet waargenomen wordt, ben je er dan nog wel?

Provoceren

Geldt wat ik hier nu debiteer voor alle twitterende academici? Nee, vast niet. Vast staat echter wel dat vele academici haast op dagelijkse basis het tegenovergestelde ‘kamp’ van provocatie voorzien. Het oninteressante daaraan is dat het tegenovergestelde kamp van tevoren precies is gelokaliseerd om exclusief te worden geprovoceerd. Meer niet.

Nu is provocatie niet erg en het kan zelfs noodzakelijk zijn in een debat – dat debat blijft alleen achterwege door de beperkte middelen die Twitter te bieden heeft. Wie zijn academische profiel maar moeilijk kan ontlenen aan zijn academische werk, rest misschien geen ander perspectief dan zoveel mogelijk provocerende stellingen de ether in te slingeren. Daar heb ik enig begrip voor. Maar kunnen deze academici dan in ieder geval bij zichzelf te rade gaan of ze wel academicus wíllen zijn?