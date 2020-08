‘We mogen volgend jaar in een bruin café onze dragqueen-act doen’

Vier knalroze t-shirts op het terras, glazen bier en aperol spritz op tafel. ‘Smile because you’re gay‘ staat er in felgekleurde letters op de shirts. Echtgenoten Philippe Bouwmans (33) en Dannie Scheepers (38) uit het Belgische Dilsen-Stokkem en vrienden Thomas de Jonge (28) en Eric Peters (27) uit Maastricht pakten vrijdag de trein naar Amsterdam. „De T-shirts hadden we nog van vorig jaar. Dit was het derde jaar dat we met z’n allen naar Pride en de botenparade zouden komen.”

Canal Pride, gepland voor deze zaterdag, is afgelast vanwege corona. En donderdag besloot de organisatie van Pride Amsterdam een aangekondigde demonstratie tegen homogeweld en transfobie te annuleren, uit angst dat het daarbij ook te druk zou worden.

Pride-nacht Extra afspraken met ‘lhbtiq-horeca’ over bezoekers

De nacht van Pride is „rustig, goed verlopen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zondag aan NRC. „Er zijn geen bijzonderheden of extreme drukte gemeld.” De stad had van tevoren maatregelen getroffen, waaronder op de Wallen en „op locaties met lhbtiq+ gerelateerde horeca”. De toegang tot de Reguliersdwarsstraat en de Halvemaansteeg werd „gedoseerd”. Bezoekers moesten bij de uitgaansgelegenheden daar reserveren. Ook werden er ‘hosts’ingezet, net als in de Warmoesstraat en op de Zeedijk.

De stad verwachtte evengoed extra drukte in de uitgaanscentra, zoals het Rembrandtplein. Veel mensen van buiten de hoofdstad die een Pride-weekend hadden gepland, zouden hun reserveringen toch aanhouden. Zo ook de vier mannen die vlak voor een verkeershek in de buurt van het Rembrandtplein zijn neergestreken bij een Italiaans restaurant. Toen in België de strenge lockdown werd afgekondigd, hadden Bouwmans en Scheepers nog getwijfeld of ze toch wilden komen. Ze probeerden de hotelreservering – ruim van tevoren gemaakt – af te zeggen, maar dat kon niet. Nu denken ze: een mens heeft ook behoefte er even uit te zijn. Natuurlijk moeten ze voorzichtig zijn, de mondkapjes liggen op tafel. Maar Pride is een belangrijk uitstapje; een veilig moment om even los te gaan, het gewone leven van je af te schudden.

Er zijn zaterdagavond veel ‘city-hosts’ en handhavers rondom het Rembrandtplein en op de Wallen. Het is een heerlijke zomeravond en het is bijna middernacht als het viertal besluit nog één drankje te doen. Ze hebben er al een flinke dag opzitten en hebben vandaag een beetje als een toerist door Amsterdam gesjouwd. „We leren de stad anders kennen nu”, zegt Scheepers. „Normaal komen we niet veel verder dan de Keizersgracht.”

Proeverij

De dag begon met een proeverij in een grand café in de Amsterdamse binnenstad, „een regenboog aan shotjes, een stuk of tien op een rij, in alle kleuren en smaken die je kunt bedenken”. Ze gingen cafés binnen, „waar we normaal gesproken nooit komen. Meestal als we hier met Pride zijn, weten we precies welke gay bars we willen bezoeken.”

Bouwmans wijst enthousiast op De Jonge en zichzelf. „We mogen volgend jaar in een bruin café onze dragqueen-act komen doen. Dat is toch heerlijk. De barman zei dat zo spontaan, alsof het vanzelfsprekend was.” De Jonge: „Zet je m’n naam in het artikel? Ik treed op als Lady Vuitton. Hij is meer van de komische typetjes, ik heb echt een karaktertje ontwikkeld.”

Als je voor het echte Pride komt - het is het allemaal nèt niet vanavond Thomas de Jonge

Bij voorgaande Pride-edities werden Bouwmans en De Jonge uitgenodigd om op te treden in Bar Blend, een gay bar op de Reguliersdwarsstraat. De regel dat je voor deze en voor andere gay bars moest reserveren, haalt het spontane er wel een beetje vanaf, zegt Scheepers. De Jonge: „Als je voor de echte Pride komt - het is het allemaal nèt niet vanavond. Maar toch, we zijn er. En daar gaat het om.”