Overnamegesprekken Microsoft en TikTok opgeschort na dreigement Trump

Microsoft en ByteDance waren in vergevorderde onderhandelingen over de overname van de Amerikaanse tak van het Chinese videoplatform TikTok. Nadat president Trump vrijdag bekendmaakte een verbod op TikTok te willen afdwingen, zijn die gesprekken opgeschort. Dat melden onder meer persbureau Reuters en technologiewebsite The Information op basis van bronnen.

Het Chinese mediabedrijf ByteDance, eigenaar van TikTok, zou de Amerikaanse tak van het bedrijf willen verkopen. Volgens Reuters wilde ByteDance oorspronkelijk een minderheidsaandeel houden in de Amerikaanse tak van TikTok, tot onvrede van het Witte Huis. Om de deal met Microsoft te redden, zou ByteDance nu het eigenaarschap van TikTok in de VS volledig aan Microsoft willen overdragen. De data van Amerikaanse gebruikers zou daarmee in handen van een Amerikaans bedrijf komen te liggen.

Het Witte Huis noemde TikTok in een verklaring „een gevaar voor de nationale veiligheid”. Trump vreest dat data van Amerikaanse gebruikers via TikTok worden doorgespeeld aan de Chinese overheid. De Republikeinse senator Lindsey Graham noemde de overname zaterdag op Twitter een „win-win”. „Het houdt data uit handen van de Chinese Communistische Partij en zorgt voor concurrentie.”

Afgelopen week verschenen de topmannen van Google, Amazon, Facebook en Apple voor de antitrustcommissie van het Amerikaanse Congres. De bedrijven werden daar ondervraagd over monopolievorming en machtsmisbruik. De vier techbedrijven zijn volgens de commissie zo groot geworden, dat er nauwelijks meer concurrentie mogelijk is.

TikTok is - met 100 miljoen Amerikaanse gebruikers - in de Verenigde Staten één van de weinige buitenlandse partijen die de dominantie van ‘Big Tech’ weten te doorbreken. TikTok is zelfs zo succesvol, dat Facebook onlangs heeft besloten specifieke onderdelen te kopiëren en aan Instagram (eigendom van Facebook) toe te voegen.