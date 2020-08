Oppositie Venezuela boycot parlementsverkiezingen

De Venezolaanse oppositie boycot de parlementsverkiezingen van 6 december. In een gezamenlijke verklaring stellen 27 oppositiepartijen dat meedoen „collaboreren met de strategie van de dictatuur” zou zijn en er geen sprake is van eerlijke verkiezingen: „Het regime van Nicolás Maduro heeft de controle en macht over alle publieke instituten naar zich toegetrokken en maakt daarmee elke vorm van vrije verkiezingen onmogelijk”.

Onder de ondertekenaars ook Voluntad Popular, de partij van de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó. De partijen hebben eerder ook al de presidentsverkiezingen van 2018 geboycot, waarbij Maduro werd herkozen.

Jarenlange crisis

Maduro heeft het parlement, waar de oppositie een ruime meerderheid heeft, al in 2017 grotendeels buitenspel laten zetten. Toch ontleende Guaidó zijn aanspraak op het presidentschap begin vorig jaar mede aan het feit dat hij voorzitter was van het parlement.

De beslissing om niet mee te doen aan de verkiezingen volgt volgens Reuters op de benoeming van nieuwe directeuren van kiesraad CNE door het door Maduro gecontroleerde hooggerechtshof van Venezuela, terwijl dat een taak van het parlement zou moeten zijn.

Venezuela verkeert al jaren in een zware politieke, economische en sociale crisis die door de uitbraak van het coronavirus alleen maar verergerd is. Juan Guaidó riep zich begin 2019 uit tot interim-president en werd daarin door tientallen landen erkend, waaronder de Verenigde Staten, Nederland en de rest van de Europese Unie. Maduro noemt hem een marionet van de VS.