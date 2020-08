Man overleden die drie kinderen uit zee probeerde te redden

Een Poolse man die zondagmiddagmiddag drie kinderen uit de zee bij Julianadorp wilde redden is overleden. De kinderen zijn in veiligheid gebracht, maar de 37-jarige man raakte na zijn actie vermist. Het Kustwachtcentrum coördineerde een zoekactie waar reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), een helikopter en een Kustwachtvliegtuig aan meededen.

De man spoelde later aan op het strand en werd daar gereanimeerd. Bij aankomst in het ziekenhuis is hij overleden, meldde een politieagent van de regio Noord-Holland Noord op Twitter.

Deze man heeft het helaas niet gehaald. Bij aankomst in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een Poolse man. Zijn werkgever en nabestaanden zijn in kennis gesteld. — Mike Koenekoop (@mikekoenekoop) August 2, 2020

De Kustwacht meldde rond 14.50 uur dat er een zoekactie plaatsvond en om 15.45 uur dat de man was aangespoeld op het strand. De kinderen die hij uit het water wilde helpen waren niet zijn eigen kinderen.

Gevaarlijke muistromen

Volgens de Kustwacht en de Reddingsbrigade Nederland waren er zondagmiddag gevaarlijke muistromen in de zee bij het Noord-Hollandse Julianadorp.

Zondagochtend werd het lichaam gevonden van een 15-jarige jongen die sinds vrijdagavond werd vermist bij het Zuid-Hollandse Monster. Ook daar was sprake van gevaarlijke muistromen.