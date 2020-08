Lewis Hamilton wint Grand Prix van Groot-Brittannië, Verstappen tweede

Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft zondag de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. De Brit reed vanaf de start aan de leiding op zijn thuiscircuit Silverstone in een rommelige, maar verder grotendeels eentonige race. Max Verstappen begon op de derde plaats, maar haalde kort voor het einde de Fin Valtteri Bottas in en kwam zelfs nog dicht bij Hamilton in de buurt.

Verstappen kwam bijna niemand tegen op de weg en reed lange tijd solo op de derde plaats. Door een lekke band van Bottas drie rondes voor het einde haalde de Nederlander de Fin in. Toen ook de band van Hamilton in de laatste ronde knapte, kwam Verstappen in rap tempo dichterbij, maar het gat bleek net te groot. Met zijn 87ste overwinning in de Formule 1 verstevigde Hamilton zijn leidende positie in het wk-klassement.

In plaats van de gebruikelijke twintig verschenen zondag slechts negentien coureurs aan de start van de race op Silverstone. De racewagen van de Duitser Nico Hülkenberg, die zijn rentree zou maken in de Formule 1, ging vlak voor de start kapot en kon niet meer op tijd worden hersteld door Team Racing Point. Hülkenberg, die vorig jaar voor het laatst een Formule 1-race reed, zou de plek hebben ingenomen van de Mexicaan Sergio Pérez, die eerder deze week positief testte op het coronavirus.

Safety car

Kort na de start tikte Alexander Albon, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, de bolide van de Deen Kevin Magnussen aan die daardoor van de baan vloog en uitviel. Albon kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Met de safety car voorop bleef het veld vervolgens een aantal rondes dicht bij elkaar. Kort nadat de grijze Mercedes de baan vrij gaf, crashte de wagen van de Rus Daniil Kvyat, waardoor de safety car opnieuw de wedstrijd neutraliseerde.

Verstappen eindige uiteindelijk met zo’n vijf seconden achterstand op de tweede plaats, wat zijn 32ste podiumplek in de Formule 1 betekende. Lichtpuntje voor de Nederlander was een extra wk-punt. Dat hield Verstappen over aan de snelste ronde van de dag.