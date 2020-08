In juli kwart meer bosbranden in Amazone dan jaar eerder

In de maand juli is het aantal bosbranden in de Braziliaanse Amazone met meer dan een kwart toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Afgelopen maand werden meer dan 6.800 bosbranden geregistreerd, in juli 2019 ging het nog om zo’n 5.300 branden. Dat blijkt uit gegevens van het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek, INPE.

Het gaat om het hoogste aantal branden in juli in drie jaar tijd. Toch maken milieuactivisten zich nog meer zorgen over de komende maand, aangezien in augustus vorig jaar meer dan dertigduizend branden in het Braziliaanse deel van het regenwoud werden gemeld. Dat was het hoogste aantal in twaalf jaar, met gemiddeld duizend bosbranden per dag. Dat dat gemiddelde opnieuw zal worden gehaald, lijkt waarschijnlijk, omdat volgens persbureau Reuters in de laatste dagen van juli dezelfde aantallen werden genoteerd.

Beleid van Bolsonaro

Volgens milieuactivisten is de oorzaak van de grote toename in bosbranden te herleiden tot het beleid van president Jair Bolsonaro. Houtkappers, mijnwerkers en boeren zouden door de president worden aangemoedigd om het bos plat te branden, zodat het land kan worden gebruikt voor land- en mijnbouw. In diens officiële beleid zegt Bolsonaro juist ontbossing tegen te gaan. Eerder dit jaar zei hij nog het leger in te zullen zetten om de bosbranden te voorkomen.

Brazilië huisvest ongeveer 60 procent van de totale Amazone. Wetenschappers noemen het regenwoud essentieel in het tegengaan van de opwarming van de aarde.