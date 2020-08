Hongerzomers met de zon als martelwerktuig

Voor een getuige van de Tweede Wereldoorlog is Leo Neijenhuijs met zijn 79 jaar eigenlijk heel jong. Maar zijn herinneringen aan de oorlog in Indonesië en de daaropvolgende periode zijn haarscherp. „Zeker wanneer je als klein kind wordt geconfronteerd met extreme omstandigheden en gebeurtenissen sla je ervaringen op”, zegt Neijenhuijs. En, zegt hij zelf, „ik heb een vreselijk goed geheugen.” Decennialang lagen die ervaringen opgeslagen in zijn „onderbewuste”.

Leo Neijenhuijs wordt in 1941 geboren op Sumatra. Na de Japanse inval in Indonesië in 1942 moet zijn moeder zich met hem en zijn twee zussen melden in Batavia, Java. Ze reizen eerst met de trein, dan met de boot. Neijenhuijs zit gedurende de oorlog met zijn moeder en zussen gevangen in jappenkampen. Zijn vader vecht tegen de Japanners, hij is radiotelegrafist op de onderzeeër Hr. Ms. KXV. Neijenhuijs overleeft de kampen Malang en Banjoebiroe en raakt de beelden nooit meer kwijt.

„Mijn eerste bewustzijn ging werken in de trein vanaf Sumatra. Je moet niet denken dat we in eersteklascoupés zaten: we werden in goederenwagons vervoerd, net als Joodse burgers. Het was er kokend heet, we hadden geen water en we zaten uren in de trein. In Batavia hebben we ons niet meteen gemeld. Mijn moeder was daar bevriend met een barones. Die verhuurde zichzelf als prostituee om te ontkomen aan de kampen en sleepte mijn moeder mee, maar zij kon daar absoluut niet tegen. Pas toen mijn moeder 85 jaar was, heeft ze dit huilend verteld. Ze werd misbruikt. Als ze bij een man was geweest, kotste ze de longen zowat haar lijf uit. Op een gegeven moment heeft ze ons zelf bij de Kempeitai, de geheime politie van de Japanners, aangegeven.

Pendaftaran (persoonsbewijs) van de moeder van Leo Neijenhuijs. Bron NIOD

„In het eerste kamp waar we gevangenzaten, kamp Malang, was er een periode dat de vrouwen nog op bepaalde uren het kamp uit mochten. Met een pendaftaran, een persoonsbewijs, konden ze dan eten, melk, eieren of wat dan ook halen. Ik herinner me dat ik met mijn oudste zuster onze moeder stond op te wachten. Ze was te laat, dus de ingang was al gesloten. Toen ze kwam aanfietsen, hoorden we een paar schoten. Japanners van de wachtpost schoten haar neer. Ik zie haar nog zwalken. Ze had een melkbusje bij zich en viel in het prikkeldraad. Ik keek op en zag die Japanners lachend wijzen. Mijn moeder bleef liggen. Vanaf dat moment is alles zwart.

„Een vriendin van mijn moeder, tante Iet, heeft mijn moeder ’s nachts horen kreunen. Ze leefde nog. De vrouwen uit het kamp hebben haar stiekem weggehaald uit het prikkeldraad. Mijn moeder heeft vijfenhalve maand in de ziekenboeg op het randje van de dood geleefd. Twee kogels hadden haar doorboord, ze zat onder de krassen van het prikkeldraad en haar rug was opengescheurd. De nonnen, paters en artsen verzorgden haar, en mijn zussen en ik gingen regelmatig kijken. Tante Iet had al gezegd dat zij ons zou willen opnemen, maar mijn moeder heeft het gered. Het is een wonder dat ze het heeft overleefd.”

Knuffelbeer vol zilvergeld

„Toen de kleine kampen zoals Malang werden leeggehaald, moesten we naar het grotere kamp. Wij kwamen terecht in Kamp 10-II, bij Banjoebiroe. Dat was een gevangenis die vol zat met vrouwen en kinderen van wie de mannen en vaders vochten tegen de Japanners. We werden vreselijk slecht behandeld. Ik noem de Japanners maar het liefst sadisten. De vrouwen hadden zilvergeld bij zich, dat ze verborgen hielden. Daarmee konden ze stiekem aan de omheining van het kamp bij de inlanders eten kopen. Vooral eieren vonden ze belangrijk, vanwege het eiwit. Als de Japanners dit ontdekten, werden de vrouwen in elkaar geslagen.

„Sieraden, trouwringen en dergelijke werden meestal in kleren genaaid. Ik had een beertje dat mijn moeder had volgestouwd met zilvergeld. Er waren meer kinderen die rondliepen met knuffeltjes vol zilvergeld. Als de Japanners dit ontdekten, moest de barak als de sodemieter leeggehaald worden. Ze kwamen dan met zwepen, waarmee ze knalden en vrouwen sloegen. En als het niet snel genoeg ging, haalden ze nesten van wilde wespen uit het oerwoud, die ze in onze cellen smeten. Je moest maken dat je wegkwam.

„We werden daarna buiten neergezet, op een soort exercitieterrein met allemaal zand, onder de Japanse vlag. Daar bleven we uren en uren en uren staan, in de brandende zon. Kinderen tot vijf jaar mochten zitten, de rest moest staan. Als kind keek je omhoog en zag je de ene vrouw na de andere in elkaar zakken. Je had geen water, niets. Eindelijk, eindelijk moest de vlag weer worden gegroet.

„Ik had een vriendinnetje in het kamp. Toen ik een keer met haar speelde, had ik niet in de gaten dat er een Jap rondliep. Wij moesten halt houden en diep buigen voor de Japanners. Dat heb ik waarschijnlijk niet gedaan. Die Jap heeft me toen met zijn laars – pats – achteloos een trap in mijn onderbuik verkocht. Daar heb ik tot op de dag van vandaag last van. Mijn maag is omhooggeschoten, over mijn slokdarm heen, waardoor deze mijn maag niet goed kan afsluiten; ik slik al decennialang maagzuurremmers.

Neijenhuijs met zijn ouders, eind 1946, in Den Haag.

„Op 15 augustus 1945 capituleerden de Japanners na de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Er kwamen allemaal mannen ons kamp binnen die hun vrouwen zochten. Al die kerels waren van de aparte mannenkampen naar het vrouwenkamp komen lopen. Ik riep tegen mijn moeder: ‘Mam, mam, er komen allemaal papa’s, laten we een papa uitzoeken.’ Ik was bang dat de papa’s zouden opraken.

„Met de trein vertrokken we uit kamp Banjoebiroe. Op dat moment wisten we nog niets van de periode die nu de Bersiap heet. De Indonesische burgers waren klaar met de Belanda, de Nederlanders: ze wilden dat Indonesië een vrij land werd. De vrijheidsstrijders – we noemden ze pemuda’s – gingen verschrikkelijk tekeer. Met bamboesperen staken ze Indische Nederlanders – eigenlijk iedereen met een net andere huidskleur dan zijzelf – dood. Halverwege de treinreis uit kamp Banjoebiroe werd de trein stopgezet. We hoorden gekrijs van de pemuda’s. Zij haalden vrouwen en kinderen uit die trein en staken hen overhoop. De Japanners hadden van de geallieerden opdracht gekregen om ons te beschermen, en de meesten hebben dat ook gedaan. Een Japanner sommeerde mijn moeder om met mij onder een bank te gaan liggen. Mijn zusters lagen onder een andere bank. We waren doodsbang. De Japanner zette de bajonet op zijn geweer en ging voor de deur van de coupé staan. Toen de pemuda’s gillend en schreeuwend binnenkwamen, heeft hij er met zijn bajonet waarschijnlijk een voor zijn flikker gestoken. Ze maakten in ieder geval dat ze wegkwamen.

„We hebben mijn vader uiteindelijk in een hotel ontmoet. Hij was daar met collega’s van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger ondergebracht. Ik was heel enthousiast, want ik wilde graag een papa hebben. Hij was in uniform. Ik herkende mijn vader natuurlijk niet. Mijn moeder zei: ‘Dat je is papa’, en toen was het goed.

„Vanaf oktober ’45 zaten we in Batavia in het pension van de familie Tettelaar. Mijn ouders hadden daar voor de oorlog al een tijdje gezeten. Ze zijn toen als het ware familie van elkaar geworden en na de oorlog zijn we daar weer naartoe gegaan. We hadden niets anders: van onze woning op Sumatra was niets over. Op 10 augustus ’46 zijn we uiteindelijk teruggegaan naar Nederland. In de laatste week van september kwamen we aan in Amsterdam. Het was miezerweer en koud. Het eerste wat ik mijn moeder vroeg was: ‘Waar zijn alle kleurtjes gebleven?’ Alles was grauwig. Wij waren de spetterende kleuren uit Indonesië gewend.”

Nachtmerries

Neijenhuijs groeit op in Nederland, ontmoet in 1963 zijn huidige vrouw en is niet echt bezig met zijn oorlogsverleden. Dat verandert als de Japanse keizer Hirohito in 1971 een bezoek brengt aan Nederland.

„Ik kon me niet voorstellen dat Hirohito werd uitgenodigd. Hirohito was een oorlogsmisdadiger. Hij heeft overal persoonlijk opdracht voor gegeven: de aanval op Pearl Harbor en weet ik wat nog meer. Hij mocht komen om puur economische redenen. Ik vroeg me af: als Hitler nog geleefd zou hebben, zou hij dan ook door de Nederlandse staat zijn uitgenodigd? Ik klapte totaal in elkaar, had enorme nachtmerries. Er hoefde maar dit te gebeuren, of ik zat midden in de nacht rechtovereind. Alle gebeurtenissen uit de jappenkampen kwamen weer voorbij.

Neijenhuijs met zijn vader, waarschijnlijk in 1941, op Sumatra.

„Op een avond bracht mijn vader mijn vrouw en mij na een etentje met de auto naar huis. Halverwege riep ik dat hij moest stoppen. Ik stapte uit en heb gekotst tot ik bewusteloos was. Mijn vader en mijn vrouw hebben mij een beetje opgelapt en we zijn de auto weer ingegaan, naar Vlaardingen, daar woonden we. Ik was doodziek. Aan een controlerend geneesheer vertelde ik vervolgens mijn verhaal: dat ik niet meer sliep en nachtmerries had. Plotseling zei hij: ‘Jij hebt een postconcentratiekampsyndroom.’ Ik had daar nog nooit van gehoord. Hij stuurde me drie weken met verlof, we hebben in een vakantiehuisje in Callantsoog gezeten.

„In 1972 zijn we naar Venray verhuisd. Eind dat jaar ben ik weer als een pudding in elkaar gezakt. Opnieuw kreeg ik nachtmerries. Ik werd heel dik door de extreme spanningen: ik woog bijna honderd kilo. Ik heb een zelfmoordpoging gedaan. Ik stond op de negende etage van onze flat en keek naar beneden, maar ik heb vreselijke hoogtevrees. Meteen greep ik me vast.

‘Onderbewuste brak open’

„Mijn huisarts had net een verslag over het postconcentratiekampsyndroom gelezen, van Jan Bastiaans, professor in de psychiatrie. Hij zei: ‘Ik zorg ervoor dat je naar zijn kliniek in Oegstgeest gaat.’ Ik heb vervolgens een halfjaar vrijwillig in die kliniek gezeten. De behandeling bestond hoofdzakelijk uit gesprekken. Omdat ik een vrij hoog IQ heb, lulde ik iedereen eerst omver. Ik ontkende dingen, of praatte ze weg. Op een gegeven moment werd gevraagd of ik aan een college van professor Groen wilde meewerken. Hij was de grootste angstspecialist ter wereld. Professor Groen had zijn hele familie de gaskamers in zien gaan en kon zich hiertegen verweren door de angsten van andere mensen te observeren. Hij zette me voor een collegezaal met artsen en psychiaters in opleiding. ‘Nou’, zei hij, ‘vraag meneer Neijenhuijs wat jullie willen weten.’

Leo Neijenhuijs met zijn baboe.

„Ik kreeg ontzettend onbenullige vragen. Op een gegeven moment was ik zo ontzettend kwaad dat ik met mijn vuisten op de tafel sloeg: ‘Wat een gelul. Stellen jullie eens fatsoenlijke vragen.’ Professor Groen zei: ‘Meneer Neijenhuijs heeft groot gelijk. Jullie zitten er allemaal naast.’ Hij stelde me vervolgens vier vragen waarna ik huilend en schreeuwend de collegezaal uitkroop. Door die vragen brak mijn onderbewuste open. Ik ben buiten aan een slootkant gaan liggen. Daar heb ik een halfuur liggen jammeren en janken. Uiteindelijk heeft iemand gewaarschuwd dat ik daar lag. Toen ben ik opgetild, de kliniek ingedragen en in bed gestopt. Vanaf dat moment werd duidelijk waar de angstaanvallen vandaan kwamen en wat ik ertegen kon doen. Ik kreeg bijvoorbeeld simpele plaatjes uit Indonesië te zien, van bijvoorbeeld een tennisveld. In Indonesië werd volop getennist, ook door mijn moeder. Dan brak het zweet me uit en vertelde ik precies mijn verhaal. Door dit soort simpele dingen brak alles verder en verder open. Een paar maanden later was ik uit de kliniek. Ze zeiden: ‘Je doet het veel beter dan we hadden verwacht.’”

Neijenhuijs raakte eind jaren zeventig betrokken bij de Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee en bleef zich inspannen om de herinnering aan de oorlog in Indonesië en de nasleep daarvan in stand te houden. In 2013 overwoog hij nog een aanklacht tegen de staat om nooit gegeven schadevergoedingen. „In Nederland is altijd gebagatelliseerd wat wij tijdens de oorlog in Indonesië hebben meegemaakt. Dat was van geen enkel, maar dan ook van geen enkel belang. ‘Jullie zaten in een warm land’, werd er dan gezegd. Alsof we in een vakantieoord zaten. Onze verhalen komen allemaal met elkaar overheen: de wreedheid, de onnoemelijke ellende die we hebben moeten doorstaan, de overvallen, het moorden, het plunderen en het verkrachten, niet te vergeten. Toen we uit de oorlog terugkwamen, zeiden de Nederlanders: ‘Wij hebben de hongerwinter gehad.’ Ik ben begonnen met de opmerking: ‘Wij hebben de hongerzomers meegemaakt, met de zon als martelwerktuig.’”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 augustus 2020