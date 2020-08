GGD gaat onaangekondigd controleren bij Helmondse slachterij Van Rooi

De GGD Brabant Zuidoost gaat onaangekondigd controleren bij de dagelijkse gezondheidscheck van medewerkers bij slachterij Van Rooi Meat in Helmond. Aanleiding is berichtgeving van de NOS, waaruit blijkt dat medewerkers van Van Rooi door leidinggevenden onder druk zijn gezet om in te vullen dat ze gezond zijn.

Bij de dagelijkse invulronde droeg een leidinggevende hen op om het vakje bij ‘nee’ aan te kruisen bij de vraag of ze ziek waren. De medewerkers zeggen zo twee maanden te hebben doorgewerkt met Covid-19-klachten, uit angst om hun baan te verliezen. Een woordvoerder van de GGD laat zondagavond weten dat er onaangekondigd bij deze dagelijkse invulronde controle zal plaatsvinden. Hoe die controle er in de praktijk uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

Directeur Marc van Rooi ontkent tegenover de NOS dat medewerkers van zijn fabriek de opdracht kregen om te liegen. „En als we het horen, nemen we maatregelen. We hebben maar één belang en dat is de fabriek coronavrij houden.” Eind mei werd de fabriek van Van Rooi tijdelijk gesloten omdat er veel besmettingen met het coronavirus waren onder werknemers.

