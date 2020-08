Edelherten zwemmen van Gelderland naar Flevoland

Hoewel het de natuurlijke grens is tussen twee provincies bleek het Veluwemeer (dat Gelderland van Flevoland scheidt) voor een groep edelherten niet een onoverkomelijke hindernis dan wel een reden om op de Veluwe te blijven. Zeven dieren zouden de afgelopen tijd al zwemmend de oversteek hebben gemaakt, liet Staatsbosbeheer eerder deze week aan De Stentor weten. Op het smalste punt is het randmeer een paar honderd meter breed.

Volgens Staatsbosbeheer is het de eerste keer dat de dieren zich op natuurlijke wijze in de provincie vestigen. Of de komst van de edelherten de provincie Flevoland verrijkt, moet nog blijken. Staatsbosbeheer en de provincie willen onder meer het aantal edelherten in het natuurgebied Oostvaardersplassen drastisch verminderen, omdat de grazers schade aanbrengen aan de flora en fauna. Om die reden werden vorig jaar al 1.800 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen.

Natuurnetwerk Nederland

Het hertenbericht had de voltooiing kunnen betekenen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het latere Natuurnetwerk Nederland, dat Nederlandse natuurgebieden aaneen moest sluiten. De EHS, in 1990 geïntroduceerd, werd echter nooit compleet uitgevoerd. Het geld was op, concludeerde toenmalig staatssecretaris Henk Bleker (CDA) in 2010, met ontbrekende verbindingszones tot gevolg.

En dus stuitten de edelherten bij Hierden, Gelderland, op water en niet op een ecoduct over het randmeer. Het bleek geen onoverkomelijkheid voor de kudde, die bestaat uit mannetjes en vrouwtjes.

De plek waar de edelherten vermoedelijk zijn overgestoken: