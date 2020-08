De Floriade is al lang vooral een belofte

‘Het zal mij benieuwen.” Op de boot over het Weerwater geeft die opmerking, door een aantal van de veertig opvarenden onder de mondkapjes gemompeld, de stemming weer. De kat uit de boom kijken. Nieuwsgierigheid. Naar wat er op de andere oever van het Almeerse meer gebeurt.

Al acht jaar lang is de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere wordt gehouden, vooral een belofte. Er waren de kleurige schetsen uit het begin, toen de stad de Floriade kreeg toegewezen, er zijn mooie verhalen over de groene wijk die hier zou komen.

Maar er was ook veel heibel. Over jachthaven Haddock, die vanwege de Floriade onteigend moest worden. Over kavels die verkeerd waren genummerd, over gekapte bomen. Over geld: eerst zou de gemeente Almere 10 miljoen euro bijdragen aan het evenement, inmiddels is dat bedrag gestegen tot 39,5 miljoen. En de kosten zullen nog verder stijgen.

Al die tijd waren er aan het Weerwater vooral zandhopen te zien. „Dat is de tragiek van de Floriade”, zegt directeur Pieter Cloo. „Pas anderhalf jaar van tevoren is er iéts te zien. Iedereen denkt: ‘Dat geld wordt besteed, maar we zien niets’. Mensen hebben geen gevoel bij wat dit is, ook omdat de Floriade maar eens in de tien jaar wordt gehouden.”

Lees ook over de Almeerse politiek en de Floriade: Floriade gaat door, de risico’s blijven

Groenste dagje uit

Sinds vrijdag kan er een kijkje worden genomen op een klein deel van het terrein, dat – eenmaal af – zestig hectare groot zal zijn. Dat over twee jaar, zoals de organisatie zegt, „het groenste dagje uit voor jong en oud” moet zijn.

Cloo wacht op de kade de eerste bezoekers op. In een toeristentreintje worden ze rondgereden. Er wordt nog druk geschoffeld, planten staan in het gelid in pas omgewoelde aarde. Bovenal wordt er nog druk gebouwd. Vrijwilliger Kees Sosef steekt bij het Flevopaviljoen een enthousiast verhaal af over hoe dit gebouw „het omgekeerde” van Almere wordt. De stad ligt vijf meter onder NAP, het gebouw komt vijf meter erboven. Dat er nog alleen een bouwplaats met de betonnen contouren van een gebouw te zien is, vraagt wel wat van de verbeelding van de bezoeker. De bouwvakkers zwaaien naar het treintje.

Sosef is vrijwilliger van het eerste uur, vertelt hij. Hij is hardloper, liep altijd door een park en „opeens was dat weg, [restaurant] Atlantis was weg, de camping”. Hij wilde weten wat ervoor in de plaats kwam en hoorde over de groene wijk van de toekomst die hier moet komen na de Floriade. Dat sprak hem aan: „Weet je dat we eind april al door onze natuurlijke grondstoffen heen waren die de aarde in een jaar tijd kan voortbrengen? In 2050 woont 68 procent van de bevolking in steden. Hoe moeten we daarmee omgaan?”

Dat is het thema van deze Floriade: de duurzame stad. De twee paviljoens die er al staan, vertellen ook dat verhaal. Bijna af is een tiny house, gemaakt van gerecycled plastic. Bram Peters van Save Plastics laat een zak vol verpakkingsplastic zien: „De realiteit is dat dit allemaal wordt verbrand. Het is moeilijk recyclebaar, maar het kán wel.” Met de grote grijze blokken die in dit proces overblijven, bouwt hij het huisje. Zelf woont hij in een prototype in Arnhem. „De Floriade is een mooie etalage.”

Dat zegt ook Lucas de Man van Stichting Nieuwe Helden. Zijn paviljoen, dat eerder te zien was op de Dutch Design Week, is gemaakt van mycelium, een schimmel die ontstaat als hennep of lisdoddes met sporen worden gemengd en drogen. „Binnen twee weken” ontstaat een bouwmateriaal dat volgens De Man CO2 negatief is. Hij wijst naar de vloer: „Van aardappelen en jutte. Wij willen laten zien dat de bouwwereld ook de natuur kan gebruiken.”

Foto Robin Utrecht/ANP

Foto Robin Utrecht/ANP

Maar de Floriade is ook: het beste van wat de Nederlandse tuinbouw heeft te bieden. De bloemen komen later pas. Het treintje voert over de A6, die speciaal voor de Floriade is verbreed. Aan de ene kant van de geluidswal staan bomen uit Oost-Duitsland die anders de versnipperaar in waren gegaan, vertelt Sosef. Aan de andere kant dat wat hét uithangbord van het evenement moet worden: het arboretum, een levende bibliotheek van 1.500 verschillende boomsoorten, op alfabetische volgorde.

„Rotterdam hield [in 1960, red.] de Euromast aan de Floriade over, wij straks het arboretum én een groene stadswijk”, vertelt Sosef. De bomen hebben een doel, zegt hij ook: „Ze zorgen voor verkoeling en nemen fijnstof op. We zitten hier langs de snelweg.”

Twee miljoen bezoekers

Twee miljoen bezoekers, waarvan drie kwart uit Nederland, moeten de bomen en de paviljoens over twee jaar trekken, wil de Floriade een financieel succes worden. Dat lukte eerdere edities in Venlo, Haarlemmermeer en Zoetermeer niet.

Maar Cloo is optimistisch, zeker nu de Almeerders een voorproefje kunnen nemen. En ja, er moet nog sponsorgeld binnen worden gehaald, tien miljoen euro is het streven. Maar hij vertelt over het fruit dat straks door bezoekers geplukt kan worden, de ondernemers die enthousiast zijn, de landen die willen deelnemen aan de tentoonstelling en bedrijven die zeggen hun evenementen straks op de Floriade te zullen houden.

Op de boot terug over het Weerwater is de stemming nog aarzelend. Bets Busman en Cokkie Paulis vonden de ochtend „leuk” en het park „mooi aangelegd”. Zij miste naambordjes bij de planten. Hij kon zich vooral voorstellen dat het later mooi wonen wordt in de wijk die na de Floriade op het terrein komt. Maar aarzelend volgt de vraag: „Of hier nu twee miljoen mensen op afkomen?”

NRC Klimaat De laatste ontwikkelingen rond klimaat, natuur en duurzaamheid Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 augustus 2020