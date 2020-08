‘Britse parlementariër vast op verdenking van verkrachting’

Een Britse oud-staatssecretaris en huidig parlementariër van de Conservatieve partij is volgens The Sunday Times gearresteerd op verdenking van verkrachting. De politie bevestigt tegenover die krant dat een man in hechtenis zit maar laat vooralsnog niets los over zijn identiteit.

Volgens de The Sunday Times heeft een oud-werknemer van de man hem beschuldigd van het dwingen tot seks tijdens een relatie. De vrouw zou daarop naar het ziekenhuis zijn gegaan. De politie zegt ontving vrijdag de melding die zou gaan over vier verschillende voorvallen op drie locaties in de periode van juli 2019 tot januari 2020, aldus The Times. De Londense politie heeft volgens die krant een onderzoek geopend. De regering heeft nog niet gereageerd.

De aanklacht tegen de Britse parlementariër komt drie dagen nadat een andere Conservatieve politicus, Charlie Elphicke, is veroordeeld voor aanranding. Hij is schuldig bevonden aan drie gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 2007 en 2016.