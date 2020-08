Zeker 86 doden door illegaal geproduceerde alcohol in India

Illegaal geproduceerde alcohol heeft de afgelopen dagen in de Indiase staat Punjab zeker 86 mensen het leven gekost. De politie heeft invallen gedaan en daarbij zeker 25 personen aangehouden, melden lokale autoriteiten volgens de BBC. Illegale alcohol met gevaarlijke stoffen erin eist jaarlijks honderden levens in het Zuid-Aziatische land.

De regionale regering riep vrijdag op tot onderzoek, nadat al tientallen personen waren overleden door de illegaal geproduceerde drank. De betreffende distilleerderij zou zijn opgedoekt door de politie. De slachtoffers zouden uit drie verschillende districten in Punjab komen.

Illegaal geproduceerde alcohol is vaak goedkoop en populair onder armeren in het land, maar kan methanol bevatten. Deze giftige stof kan al in kleine hoeveelheden leiden tot blindheid of de dood. Het is niet duidelijk of dat bij deze alcohol in Punjab ook het geval was.

Eerder deze week overleden in de zuidelijks staat Andhra Pradesh al tien personen die handreinigingsmiddel hadden gedronken, bij gebrek aan alcohol. De verkoop van alcohol in het land is vanwege de coronacrisis aan banden gelegd.