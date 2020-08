Van Vleuten wint Strade Bianche na fraaie inhaalrace alsnog

Annemiek van Vleuten heeft voor het tweede jaar op rij de wielerwedstrijd Strade Bianche gewonnen. De 37-jarige Nederlandse wereldkampioene deed dat na een indrukwekkende inhaalrace in de 136 kilometer lange koers, met vertrek en aankomst in Siena. Van Vleuten heeft nu alle vijf de wedstrijden waar ze dit jaar aan meedeed gewonnen.

Eind februari zegevierde ze in Omloop Het Nieuwsblad en na de coronapauze was ze eerder ook al drie keer succesvol. Strade Bianche is voor haar de eerste zege dit jaar in de UCI WorldTour.

De kansen voor Van Vleuten leken al vroeg verkeken. Ze miste de aansluiting met een kopgroep van elf rensters, met daarin haar ploeggenote Amanda Spratt. „Omdat ik vooraan een ploeggenote had rijden die kon winnen, kon ik zelf niet aanvallen”, verklaarde de Nederlandse.

De Spaanse Mavi Garcia ontsnapte echter uit de kopgroep en leek onbedreigd op de zege af te gaan. „Dat was goed voor de race en goed voor mij. Ik moest vol in de aanval”, aldus Van Vleuten, die op 15 kilometer voor het einde vrij onverwacht weer aansloot bij het uitgedunde achtervolgende groepje en er daarna alleen vandoor ging. De achterstand op Garcia liep snel terug en de Spaanse was ook rap bijgehaald. Garcia kon daarna Van Vleuten nog even volgen, maar in de slotklim naar Piazza del Campo moest ze de wereldkampioene laten gaan. „Er is geen mooiere plek om te winnen dan hier op het Piazza del Campo”, zei de winnares.

Van der Breggen vierde

Achter Garcia, die bijna 30 seconden na Van Vleuten over de finish kwam, eindigde de Amerikaanse Leah Thomas op 1.30 van de winnares als derde. Anna van der Breggen werd vierde, Marianne Vos zesde.

De rensters hadden te maken met pittige omstandigheden. Strade Bianche gaat over deels onverharde wegen, met flinke stofwolken tot gevolg. De temperatuur liep bovendien op tot 39 graden. „Ik draai het om. Alles wat moeilijk is, is goed voor mij, want het is slecht voor mijn concurrentes”, zei Van Vleuten. „Daarom houd ik van deze hitte.” De Strade Bianche zou eigenlijk op 7 maart plaatsvinden, maar de uitbraak van het coronavirus verhinderde dat. (ANP)