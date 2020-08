Vakantiedrukte op autowegen in Europa

Het is zaterdag „heel druk” op de autowegen in Europa. Met name op de grote doorvoerwegen naar populaire vakantiebestemmingen lopen de filelengtes op, aldus een woordvoerder van de ANWB. De grote knelpunten liggen in Oostenrijk en Frankrijk.

Vanaf de Oostenrijkse stad Salzburg tot aan de grens met Slovenië moeten automobilisten op de A10 en A11 rekening houden met ruim vijf uur extra reistijd. In Italië is de vertraging op de A1 van Milaan naar de Adriatische kust zo’n 2,5 uur en op de A12 tussen Genua en Pisa twee uur. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland staat anderhalf uur file. In zuidelijke richting is de vertraging een uur.

In Frankrijk zijn vooral veel mensen onderweg op de Autoroute du Soleil. Op deze A7 loopt de vertraging tussen de plaatsen Vienne en Orange op tot 3,5 uur. Richting Bordeaux doet het verkeer er op de A10 2,5 uur langer over. Om 12.00 uur stond in Frankijk volgens de gendarmerie 760 kilometer file, waarmee deze eerste Zwarte Zaterdag van het jaar voor de Fransen vergelijkbaar is met die vorig jaar.

Dat is opvallend, zegt een woordvoerder van de ANWB, vanwege het negatieve reisadvies voor Spanje in verband met corona. „Normaal staat het op een dag als deze tussen Avignon en Spanje helemaal vast. Dat er nu toch net zoveel file staat, betekent dat echt heel druk is in de rest van Frankrijk.”

Ook vakantiegangers die via Duitsland reizen, moeten rekening houden met behoorlijke vertragingen. Op de A7 van Hamburg naar Flensburg is het oponthoud ruim drie uur. Wie op de A9 van Neurenberg naar München rijdt, is ongeveer een uur langer onderweg dan gebruikelijk. De ANWB verwacht dat het nog een poos zo druk blijft, maar aan het eind van de middag zouden de files moeten oplossen.