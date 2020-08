Trump gaat TikTok verbieden in de VS

De Amerikaanse president Donald Trump wil de app TikTok verbieden in zijn land. TikTok, dat wordt ontwikkeld door het Chinese bedrijf ByteDance, is populair onder jongeren en kent wereldwijd honderden miljoenen gebruikers. Volgens Trump zou er via de app informatie vergaard kunnen worden over Amerikanen, die in handen terecht zou kunnen komen van China.

Tijdens een gesprek met journalisten aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One zei Trump dat hij de bevoegdheid heeft de app in de VS te verbieden. “Wat TikTok betreft, we verbieden ze uit de Verenigde Staten”, zei hij. De regering wil met het verbod ByteDance dwingen de app te verkopen. Het Amerikaanse Microsoft wordt genoemd als een van de gegadigden om TikTok over te nemen.

TikTok, een app waarmee gebruikers korte filmpjes kunnen opnemen en delen, werd eerder door vicepresident Pence “een bedreiging voor de privacy en de veiligheid van ons land” genoemd. Het ministerie van Justitie doet daarnaast onderzoek naar de eventuele schending van privacyregels door ByteDance.

Volgens ByteDance zelf wordt alle verzamelde data buiten China opgeslagen en wordt er geen informatie gedeeld met de Chinese regering. Eerder nam het bedrijf als onderdeel van een charmeoffensief richting de VS al een Amerikaanse topman aan. Ook trok het bedrijf zich terug uit Hongkong vanwege de veiligheidswet die daar door China werd ingevoerd.