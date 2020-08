Stroomstoten bij hondentraining vanaf 2021 verboden

Het gebruik van stroomstoten bij het trainen van honden wordt vanaf 1 juli volledig verboden in Nederland. Ook de politie en krijgsmacht mogen straks geen gebruik meer maken van de praktijk. Stroomstoten zorgen namelijk voor „ernstige welzijnsaantasting” bij de dieren en zouden bovendien helemaal niet nodig zijn om honden te trainen, is te lezen in een zaterdag gepubliceerde consultatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Stroomstoten worden onder meer gebruikt om honden te trainen voor de jacht. Ook zetten Nederlanders een zogeheten ‘antiblafband’ in om hun hond af te richten. Dit soort apparatuur leidt volgens minister Carola Schouten (Landbouw, CU) echter tot „een hoog en niet te minimaliseren risico op het veroorzaken van pijn of letsel dan wel op het benadelen van de gezondheid of het welzijn van het dier, zowel op de korte als op de lange termijn”.

Eerdere wetgeving om stroomstoten bij hondentraining aan banden te leggen, zou al in januari 2019 in werking treden. Dat is echter nog niet gebeurd, onder meer omdat een uitzonderingsregel voor de politie en krijgsmacht heroverwogen werd. Volgens de minister „ontbreekt wetenschappelijk bewijs” dat deze beroepsgroepen stroomstoten bij het trainen van honden nodig hebben.

Navo-missies

Schouten wijst er daarbij op dat de Nederlandse krijgsmacht tijdens Navo-missies al honden heeft ingezet die waren getraind met zonder het gebruik van stroomstootapparatuur. Defensie koopt al langer slechts honden die zonder stroomstoten zijn opgeleid. Honden die wel reeds gewend zijn aan deze praktijk, worden de komende zes jaar omgetraind. Ook de politie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft honden die zonder stroomschokken worden opgeleid. Dit kan onder meer met „belonende methoden”.

De Dierenbescherming noemt het besluit van de minister „zeer terecht” en wijst erop dat honden ook op andere manieren goed getraind kunnen worden. „Door beloning van goed gedrag, in plaats van bestraffen van fout gedrag”, zegt een woordvoerder tegen het AD.