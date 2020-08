Met opgroeiende tieners vieren we vakantie in de Zuid-Europese zon. Verbaasd en bezorgd over het aantal uren dat onze kinderen met hun schermen doorbrengen, proberen we hun spelenderwijs ook wat algemene ontwikkeling bij te brengen. Bijvoorbeeld Nederlandse spreekwoorden en gezegden.

Ze vinden dat we hen behandelen als peuters want ze kunnen al ons geleuter wel dromen. Liever kijken ze naar Instagram, YouTube en Snapchat.

In de loop van de middag vragen we of ze nu eindelijk een keer mee gaan naar die mooie kerk. Daarop antwoordt onze middelste verveeld: „Waarom preken jullie toch altijd voor eigen parochie?”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 augustus 2020