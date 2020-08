Jan Nagel verkozen tot nieuwe voorzitter 50Plus

Jan Nagel is zaterdagochtend verkozen tot de nieuwe voorzitter van 50Plus. De 80-jarige oprichter en erevoorzitter van de ouderenpartij kreeg de meeste stemmen tijdens een digitale ledenvergadering die via YouTube werd uitgezonden.

Nagel werd gesteund door de 50Plus-fracties in de Tweede en Eerste Kamer en door het interim-bestuur van de partij. Toch kreeg hij het niet voor elkaar in één keer een meerderheid te behalen. In de tweede ronde lukte dat wel. Nagel versloeg daarin Joop van Orsouw, die wethouder is in Oss.

50Plus kwam in mei zonder voorzitter te zitten toen Geert Dales na een slepende interne ruzie opstapte. Hij had een conflict met de fracties en een aantal afdelingsbestuurders. Dales had Nagel meermaals publiekelijk aangespoord zich verkiesbaar te stellen, waarna hij dat deed. De onrust leidde ook tot het vertrek van 50Plus-boegbeeld in de Tweede Kamer Henk Krol, die een nieuwe partij opzet met voormalig FVD’er Henk Otten.