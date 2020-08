Jan Nagel met nipte meerderheid opnieuw voorzitter 50Plus

50Plus heeft zaterdag partijoprichter Jan Nagel op een digitaal ledencongres verkozen tot partijvoorzitter. Hij volgt Geert Dales op, die afgelopen april als voorzitter opstapte na hoog oplopende ruzie binnen de partij met een aantal afdelingsbestuurders, de fracties in de Tweede en Eerste Kamer en Jan Nagel zelf.

Nagel waarschuwde zijn partijgenoten dat 50Plus op de „rand van de afgrond” balanceert na een turbulente periode waarbij de partij in de peilingen naar 1 á 2 Kamerzetels duikelde en leden vervolgens massaal opzegden. Dat zijn er nu nog maar zo’n 4.000, waarvan, zo maakte Nagel zaterdag bekend, slechts 2.700 betalende leden.

Crisissfeer

Toch wist Nagel geen overtuigende meerderheid achter zijn kandidatuur te krijgen. Hij had twee stemrondes nodig, om uiteindelijk met 160 leden (58 procent) die meerderheid wel te vergaren. Slechts een beperkt aantal leden deed zaterdag mee met dat digitale congres. Zo’n 350 leden (8,7 procent van het totaal) hadden zich tevoren aangemeld voor de digitale stemming. Ter vergelijking: vorig jaar december deden zo’n 1.500 50Plussers mee aan een digitale ledenraadpleging over het beoogd lijsttrekkerschap van Henk Krol. 89 procent van de leden steunde toen zijn kandidatuur.

50Plus verkeert sinds het vertrek van Dales in crisissfeer, nadat daarna ook fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker, Henk Krol opstapte. Krol heeft inmiddels samen met het van de Partij voor de Dieren afgesplitste Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten de Partij voor de Toekomst opgericht en is daarmee een concurrent voor 50Plus.

Krol en Van Kooten gingen vervolgens een fusie aan met de politieke beweging van Henk Otten (de Groep-Otten). Die was mede-oprichter van Forum voor Democratie, maar verliet die partij na ruzie met partijleider Thierry Baudet.

Keerpunt in publiciteit

Tevoren was er kritiek op de digitale stemprocedure van 50Plus. Zo’n 20 procent van de leden heeft geen internetaansluiting en stemmen per post was niet mogelijk. Een motie waarin gevraagd werd om oud-voorzitter Dales spreektijd te geven, werd verworpen.

Nagel moet 50Plus de komende maanden klaarstomen voor de Tweede Kamerverkiezingen, volgend jaar maart. Er is nog geen lijsttrekker, geen definitieve kandidatenlijst en geen verkiezingsprogramma of een commissie om die te schrijven. Nagel hoopt op een fysiek ledencongres in oktober. „Dit kan een keerpunt van positieve publiciteit zijn”, zei hij aan het einde van het congres.