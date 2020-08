James Murdoch trekt zich terug uit het invloedrijke familiebedrijf News Corp

James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch, trekt zich terug uit de directie van het bedrijf van zijn vader. Aanleiding zijn „verschillen van inzicht over bepaalde inhoud” van het bedrijf News Corporation en „bepaalde andere strategische besluiten”, staat in een verklaring die zaterdag naar buiten is gebracht via de Amerikaanse financiële toezichthouder SEC.

In zijn verklaring gaat de 47-jarige Murdoch niet in op de concrete aanleidingen voor zijn vertrek. Wel is al langer bekend dat hij er andere ideeën op nahoudt over de koers van het invloedrijke mediabedrijf dan zijn vader en zijn broer Lachlan. Begin dit jaar zei James dat hij en zijn vrouw „bijzonder teleurgesteld [zijn] over de voortdurende [klimaat]ontkenning in de Australische nieuwskanalen, ondanks het overduidelijke bewijs van het tegenovergestelde”. Aanleiding was de berichtgeving over de bosbranden in dat land, en de vraag in hoeverre klimaatverandering daar een rol in heeft gespeeld.

Invloedrijk

News Corporation (meestal afgekort tot News Corp) is van oorsprong een Australisch bedrijf, maar heeft ook een grote invloed uitgeoefend op het Amerikaanse medialandschap. Het bedrijf zit onder meer achter The Wallstreet Journal, New York Post en boekenuitgeverij HarperCollins. Rupert en Lachlan Murdoch zijn de bestuursvoorzitters van het bedrijf. Die laatste is tevens de topman van Fox Corporation, dat eens ook onder News Corp viel en onder meer de invloedrijke conservatieve zender Fox News in handen heeft.

James Murdoch moest in 2012 aftreden bij de krantentak van News Corp vanwege een omvangrijk hackschandaal bij News of the World, waarover hij als uitgever de leiding had. Journalisten bij het inmiddels opgedoekte blad bleken ingebroken te hebben in de telefoons van meerdere beroemdheden om ze te kunnen afluisteren. Ook zou de krant zich schuldig gemaakt hebben aan omkoping. Murdoch zei niets van de praktijken geweten te hebben, maar bleek er (indirect) toch bij betrokken geweest te zijn, onder meer door de uitbetaling van schadevergoedingen goed te keuren.

Tot vorig jaar was James Murdoch ook topman bij 21st Century Fox, toen nog een tak van het familiebedrijf. Dat mediabedrijf werd opgesplitst en kwam goeddeels in handen van Disney. Rupert en Lachlan Murdoch hebben zaterdag via een woordvoerder gereageerd op het vertrek van James. „We zijn hem dankbaar voor zijn vele jaren in dienst bij het bedrijf. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”