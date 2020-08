Iran: leider opgepakt van oppositiegroep die opereert vanuit de VS

Iran zegt de leider van een oppositiegroep die vanuit de Verenigde Staten zou opereren te hebben opgepakt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA zaterdag.

Het zou gaan om Jamshid Sharmahd, die aan het hoofd zou staan van de groepering Tondar. Iran beschouwt deze militante tak van van de oppositiegroep Kingdom of Assembly als een terroristische organisatie. De VS hebben de groep niet als dusdanig gekwalificeerd.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe het Iran gelukt zou zijn om de in Californië wonende Sharmahd te arresteren. IRNA spreekt van „ingewikkelde operaties van de Iraanse veiligheidsdiensten”. In het verleden heeft Iran wel eens geprobeerd om gezochte opposanten via familieleden naar Iran of bevriende landen te lokken, om ze vervolgens daar te arresteren.

Aanslag

Tondar (Farsi voor ‘donder’) zit volgens Teheran onder meer achter de aanslag op een moskee in de Iraanse stad Shiraz in 2008, waarbij veertien mensen omkwamen en ruim tweehonderd anderen gewond raakten. Volgens IRNA probeerde Tondar de afgelopen jaren nog andere aanslagen te plegen, onder meer bij het mausoleum van Ayatollah Khomeini in Teheran, maar wisten de Iraanse veiligheidstroepen die te voorkomen. Naar eigen zeggen wil Tondar de in 1979 omvergeworpen Iraanse monarchie herstellen.

De spanningen tussen Iran en de VS zijn de afgelopen twee jaar flink opgelopen. In 2018 besloot de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terug te trekken uit het atoomakkoord met Iran. In januari dit jaar escaleerde het conflict verder toen de VS de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani middels een drone-aanval doodden.