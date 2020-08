Doodstraf dader aanslag marathon van Boston teruggedraaid

Een Amerikaanse rechtbank heeft vrijdag in hoger beroep de doodstraf teruggedraaid van Dzjochar Tsarnajev, de 27-jarige mededader van de aanslag bij de marathon van Boston in 2013. Dat meldt persbureau AP.

Volgens de rechter zijn de juryleden die Tsarnajev in 2015 tot executie veroordeelden van tevoren niet goed gescreend op vooringenomenheid. Een nieuw proces moet nu gaan bepalen wat de straf wordt voor de dader: levenslang of alsnog de doodstraf. Dat Tsarnajev schuldig is, wordt niet betwist. Tsarnajev werd eerder al schuldig bevonden op alle dertig aanklachten tegen hem, waaronder wapengebruik, samenzwering en inzet van een explosief.

Dzjochar Tsarnajev liet samen met zijn oudere broer Tamerlan in april 2013 twee zelfgemaakte bommen afgaan in de buurt van de finish van de jaarlijkse marathon van Boston. Drie toeschouwers kwamen om het leven, onder wie een achtjarige jongen. Meer dan 260 anderen raakten gewond. De politie doodde Tamerlan in een vuurgevecht een aantal dagen later.