Dansen op DJ Jean en ageren tegen vaccin en Big Pharma

Vragen, veel vragen heeft Viruswaanzin-voorman Willem Engel over het coronabeleid voor het kabinet en de media. Alleen zo, zo zei hij zaterdagmiddag tegen zo'n drieduizend mede-demonstranten op het Malieveld, kan de tweede golf coronabesmettingen voorkomen worden. „Coronavirussen zijn al duizenden jaren hier en komen steeds op tegen het eind van het griepseizoen. Het is eigenlijk niets nieuws.”

In een speech van twintig minuten stelt Engel zaterdag al zijn vragen bij ieder aspect van het virus en de bestrijding daarvan. De hoofdlijn van het relaas van Viruswaanzin: de sterfte door het virus is vergelijkbaar met een stevige griep en dus zijn de maatregelen van de overheid om de ziekte in te dammen niet proportioneel en rechtmatig. De noodwet is dus onnodig, laat staan een rijksbreed vaccinatieprogramma. Viruswaanzin procedeert tegen de staat om de coronamaatregelen op te heffen – tot dusverre zonder succes.

Een festival heette de manifestatie op het Malieveld nadrukkelijk niet - op die grond werd een eerder protest van Viruswaanzin eind vorige maand verboden. Toen demonstranten alsnog naar het Malieveld trokken en vervolgens richting het Binnenhof, greep de ME hard in.

Lees ook: ‘Er is veel onvrede. Deze beweging wordt groot’

Organisatoren spreken zaterdag over de Dag van de Democratie en verwijzen ook naar een grote demonstratie in Duitsland, waar duizenden mensen op de been waren. Onder de diverse groep aanwezigen – dagjesmensen, gele hesjes, beroepsdemonstranten en hippies – hangt wel een festivalsfeer. De anderhalve meter wordt zeker dichterbij het podium - veelal losgelaten. Mensen dansen tijdens het muzikale intermezzo van onder meer DJ Jean (‘fight for your right to party’) en vallen elkaar in de armen. Mondkapjes ontbreken bij iedereen.

Op een protestbord staat de tekst „Hugo Mengele” boven tekening van injectiespuit

Vooral de vaccinatiescepsis valt op. Op een protestbord van een demonstrant staat de tekst „Hugo Mengele” boven een tekening van een injectiespuit. Een groep mannen draagt shirts met de hashtag #arrestbillgates. In complothoeken op het internet wordt de Microsoft-oprichter en filantroop, die zich bezighoudt met vaccinatieprogramma’s in arme landen, gezien als profiteur van het coronavirus. Weer anderen zien een verband tussen het nieuwe mobiele internet 5G en „nanotech”, die via een verplicht vaccinatieprogramma ingebracht wordt.

Ook Willem Engel van Viruswaanzin heeft tijdens zijn openingstoespraak veel vragen over het vaccinatieprogramma. Wie profiteert daar voorbeeld van? De verdenkingen gaan richting Big Pharma en – in de ogen van sommige demonstranten – zijn vertegenwoordiger in Nederland Feike Sijbesma. De oud-DSM-topman is sinds maart ‘coronagezant’ die zich namens de overheid bezighoudt met de testcapaciteit en de vaccins. Engel: „Door ons af te vragen waarom die vaccindeal – die door ons belastinggeld betaald is – tot staatsgeheim is gebombardeerd. Door ons af te vragen of dat misschien komt omdat Hans, de broer van Feike Sijbesma, AstraZeneca-directeur in Duitsland is.” Juist bij dat bedrijf plaatste minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) - samen met Duitsland, Frankrijk en Italië - alvast een bestelling van driehonderd tot vierhonderd miljoen doses van het vaccin, dat ontwikkeld wordt door de universiteit van Oxford.

Het ministerie van Volksgezondheid ontkent desgevraagd dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. „De speciaal gezant heeft namens Nederland geen rol in de onderhandelingen gespeeld. Dat is ook nadrukkelijk van tevoren afgesproken en schriftelijk bevestigd tussen het ministerie en de speciaal gezant. Feike Sijbesma heeft overigens het ministerie netjes gemeld dat zijn broer werkzaam is bij AstraZeneca.”

‘Vaccinatieschade’

Frank Ruesink, een bekendere Nederlandse antivaccinatie-activist, deelt ook het podium met Engel en spreekt over „het leed van vaccinatieschade”. Hij vertelt dat zijn eigen kind twee dagen na de BMR-vaccinatie ernstig ziek werd. Ruesink neemt geen blad voor de mond: „Dat de broer van Feike Sijbesma gewoon de directeur is van AstraZeneca, het bedrijf waar we miljoenen aan hebben uitgegeven voor het coronavaccin. Hoe de belangenverstrengeling in elkaar zit, moet stoppen.” Als Ruesink na zijn toespraak een ‘ontslagbrief’ van Feike Sijbesma onder de demonstranten distribueert, wordt deze gretig ondertekend en ingeleverd bij de organisatie.

Na het twee uur durende programma verlaten de demonstranten al snel het Malieveld en begint de politie op zachte toon mensen weg te sturen. Daarbij werden uiteindelijk nog twee mensen aangehouden, maar verder verliep de demonstratie volgens de politie „gemoedelijk en ordelijk”,. „We gaan dit weer vaker doen”, zegt Engel ter afsluiting. „En we gaan het gewoon weer een festival noemen.”

Lees ook dit interview met Willem Engel: ‘Shit, ik ben politiek activist geworden’