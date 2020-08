Meer dan half miljoen besmettingen in Zuid-Afrika

Het aantal besmettingen door het coronavirus in Zuid-Afrika is op zaterdag de half miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de John Hopkins Universiteit. Na de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland en India heeft het Afrikaanse land nu wereldwijd de meeste besmettingen.

Er zijn daarnaast meer dan achtduizend doden door de gevolgen van Covid-19 gemeld. Vorige week bleek echter uit onderzoek van experts in Zuid-Afrika dat het daadwerkelijke dodental in het Afrikaanse land een stuk hoger ligt. Zo ontdekten de onderzoekers dat het aantal overlijdensgevallen door ‘natuurlijke oorzaak’ in de afgelopen weken veel hoger lag dan normaal, en het gemelde aantal doden door Covid-19 ver voorbijging.

Hoewel het Afrikaanse land in maart strenge coronamaatregelen aankondigde om het virus in te dammen, zijn de laatste weken steeds meer versoepelingen aangekondigd om de economische schade te beperken. Het aantal nieuwe besmettingen zou vervolgens flink gestegen zijn. Het feit dat in de stedelijke gebieden en met name in de armere wijken afstandsmaatregelen moeilijk nageleefd kunnen worden zorgt voor extra obstakels bij de bestrijding van het virus.

