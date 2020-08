GGD zoekt Amsterdamse cafébezoekers na ontdekking clusters

Drie horecagelegenheden in Amsterdam hebben (deels) de deuren gesloten nadat er deze week besmettingen door het coronavirus geregistreerd werden. De GGD in Amsterdam vraagt mensen die bij de cafés zijn geweest zich te laten testen en bij klachten thuis te blijven. In een verklaring schrijft de GGD zich grote zorgen te maken over deze clusters.

Het gaat volgens de gezondheidsdienst om het café In the City aan het Klein Gartmanplantsoen, waar tien besmettingen naar herleid konden worden. De bar zal voor minstens twee weken de deuren sluiten. Vier besmettingen konden herleid worden naar het bargedeelte van No Rules aan het Marie Heinekenplein. Dat deel van het café is ook voor twee weken gesloten.

Een personeelslid van het café Zwart op de Dam heeft enkele dagen met Covid-19 gewerkt. Uit voorzorg is de binnenruimte van de horecagelegenheid gesloten en de GGD vraagt mensen die er de afgelopen dagen zijn geweest contact op te nemen en zich te laten testen.

Eerder bleek al dat Amsterdam op het moment een van de brandhaarden is qua besmettingen in Nederland. In een week verdubbelde het aantal besmettingen in Amsterdam naar ruim 300. In de verklaring vraagt de GGD, vanwege het hoge aantal besmettingen in de privésfeer en op feestjes, “dat iedereen alert blijft op het naleven van de coronaregels en voldoende afstand houdt, ook tijdens het uitgaan”.

Lees ook: Amsterdam en Rotterdam zijn nu de corona-brandhaarden