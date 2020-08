Zomerbonus: de Haagse Zaken corona-update

In veel landen om ons heen zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de recente stijging in besmettingen van het coronavirus tegen te gaan, maar in Nederland zelf is nog niet besloten om meer maatregelen te nemen.

In deze Haagse Zaken geven we je een update over hoe het er nu voor staat met het coronavirus. Je hoort van Wouter van Loon over het inmiddels beroemde coronodashboard en wat de cijfers daarop inhouden en betekenen. En Pim van den Dool leert je meer over wie er nou eigenlijk de regie heeft: is dat de landelijke politiek, zijn dat de regio’s of de afzonderlijke burgemeesters? En je hoort hoe goed Nederland is voorbereid op de gevreesde ‘Tweede Golf’.

