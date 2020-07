Zimbabwe: schrijver Tsitsi Dangarembga gearresteerd bij protest

De Zimbabwaanse schrijver Tsitsi Dangarembga is vrijdag gearresteerd tijdens een anticorruptieprotest in de hoofdstad Harare. Dat ontdekte een fotograaf van persbureau AFP. De man van Dangarembga heeft het nieuws bevestigd. De schrijfster heeft vanuit een politiecel toegang tot haar telefoon en stuurt tweets de wereld in.

De 61-jarige schrijfster werd gearresteerd bij een protest in de chique wijk Borrowdale, samen met een andere demonstrant. Ze hadden borden bij zich die opriepen tot de vrijlating van journalist en klokkenluider Hopewell Chin’ono. Die onthulde onlangs dat er gesjoemeld is met overheidsgeld dat bedoeld was voor de strijd tegen de coronapandemie. Die onthullingen leidden begin deze maand tot het ontslag van minister van Volksgezondheid Obadiah Moyo.

Demonstraties

Journalist Chin’ono werd vorige week gearresteerd op verdenking van openbare aansporing tot geweld en beschuldigd van een poging tot het plegen van een staatsgreep. Via sociale media riep hij zijn aanhangers op te gaan demonstreren. Deze vrijdag werd vervolgens uitgeroepen tot dag van protest tegen de corruptie van de regering van president Emmerson Mnangagwa. In aanloop naar de demonstraties werd het leger ingezet, winkels gesloten en meerdere arrestaties gepleegd. Ook werden Zimbabwanen opgeroepen niet deel te nemen aan de protesten.

Wat ook meespeelt bij de onrust, is de diepe economische crisis waarin Zimbabwe verkeert. De inflatie is opgelopen tot meer dan 700 procent, wat betekent dat geld er nauwelijks iets waard is. Het land staat er inmiddels nog slechter voor dan toen dictator Robert Mugabe drie jaar geleden werd afgezet.

Dangarembga’s laatste boek This Mournable Body, de laatste in een trilogie, stond op de longlist voor de Booker Prize, een prestigieuze Britse literaire prijs. Haar debuutroman, Nervous Conditions (1988), de eerste Engelse roman van een zwarte vrouw uit Zimbabwe, werd door de BBC genoemd als een van de 100 beste boeken die de wereld hebben gevormd.