Zeker twee doden en tientallen gewonden bij treinongeluk Portugal

Bij een treinongeluk in het Portugese district Coimbra zijn donderdag twee mensen om het leven gekomen en 37 passagiers gewond geraakt, meldt Reuters op basis van informatie van de nationale hulpdienst CNOS. Een passagierstrein botste bij het plaatsje Soure zo’n 150 kilometer ten noorden van Lissabon op een onderhoudstrein. Volgens burgemeester Mário Jorge van Soure waren de twee dodelijke slachtoffers aan het werk op het spoor.

De passagierstrein was op weg van Lissabon naar Braga en had 212 mensen aan boord. Het ongeluk gebeurde om 15.30 uur ‘s middags, maar er zitten nog altijd mensen vast in het toestel, melden lokale media. Volgens CNOS zijn er 163 hulpverleners bij de plek van het ongeluk aanwezig, evenals twee traumahelikopters. Er is ook een provisorisch veldhospitaal ingericht.

Er zijn voor zover nu bekend zeven mensen zwaar gewond, onder wie de machinist. Dertig inzittenden zijn er met lichte verwondingen vanaf gekomen.

Alfa Pendular

Het ongeluk gebeurde met een trein van het type Alfa Pendular, de snelste trein van Portugal. De onderhoudstrein zou door een fout op het spoor van de Alfa Pendular terecht zijn gekomen.

De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa betreurt het ongeluk en heeft op de regeringswebsite zijn steun betuigd aan de familieleden en vrienden van de slachtoffers.