Veronica Inside na de zomer door in dezelfde opstelling

Praatprogramma Veronica Inside zal na de zomer met dezelfde namen aan tafel op televisie verschijnen. Dat meldt het programma vrijdag. Veronica Inside verdween eind vorige maand van de buis, vanwege onenigheid tussen presentator Wilfred Genee en vaste tafelgasten René van der Gijp en Johan Derksen.

Het tv-programma raakte in opspraak vanwege een uitspraak van Johan Derksen, die zich tijdens een uitzending hardop bij een foto van een zwarte piet afvroeg of men zeker wist dat het niet om rapper Akwasi ging. Daarna raakte Genee in conflict met Van der Gijp en Derksen omdat hij zonder hun medeweten een speciale racismeaflevering zou hebben opgezet. Bij de bewuste aflevering van maandag 22 juni zaten naast Van der Gijp en Derksen ook advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta aan tafel.

Zenderbaas John de Mol zegt in een reactie erop te vertrouwen dat „de chemie tussen het illustere trio weer voelbaar zal zijn”. Volgens De Mol zou „het zonde zijn wanneer één uitzonderlijk conflict het einde van dit programma had betekend”.

Veronica Inside, dat voorheen Voetbal Inside heette, won in 2011 de Gouden Televizierring. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen staat gepland voor 11 september. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende stillegging van veel voetbalcompetities was het programma het laatste half jaar minder op televisie dan daarvoor.