Verkiezingen parlement Hongkong uitgesteld

De verkiezingen voor het plaatselijke parlement van Hongkong, de Wetgevende Raad, zijn uitgesteld. De stembusgang stond gepland voor september, maar kan vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen niet doorgaan. Dat heeft hoogste leider van Hongkong Carrie Lam vrijdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De verkiezingen zijn verschoven naar 5 september volgend jaar.

Het besluit ligt gevoelig bij de democratische oppositie. De spanningen tussen het pro-democratische kamp en het pro-Chinese kamp in Hongkong zijn de voorbije twaalf maanden gestaag opgelopen. Onder meer via een omstreden veiligheidswet trekt China steeds meer macht naar zich toe in de stad, die officieel een autonome positie heeft binnen het land. De oppositie had gehoopt de heersende onvrede om te zetten in verkiezingswinst.

Lam doet bij het uitstellen van de verkiezingen een beroep op een speciale noodverordening. Ze zegt dat de regering in Beijing haar besluit steunt. Het aantal vastgestelde besmettingen in Hongkong loopt sinds begin juli op, van nagenoeg nul dagelijkse gevallen naar circa honderdvijftig de afgelopen dagen. De stad had nog niet eerder met zo’n grote uitbraak te maken. De democraten beschuldigen de pro-Chinese autoriteiten er echter van dat zij, door de verkiezingen uit te stellen, politiek misbruik maken van de situatie.

‘Moeilijkste besluit’

Volgens Lam komt het uitstel niet voort uit politieke overwegingen. „Dit is het moeilijkste besluit dat ik de afgelopen zeven maanden heb moeten nemen”, aldus Lam. „We willen de openbare veiligheid en volksgezondheid voorop stellen en ons ervan verzekeren dat de verkiezingen op een open, eerlijke en onpartijdige manier plaatsvinden. Deze beslissing is daarbij essentieel.” Het Chinese parlement zal volgens Lam bepalen hoe het komend jaar bestuursrechtelijk gezien verder moet met Hongkong.

De oppositie in het parlement liet voor Lam het uitstel wereldkundig maakte al een verklaring uitgaan waarin ze haar zorgen uitspreekt. De volksvertegenwoordigers „benadrukken de verantwoordelijkheid van de Hongkongse regering om alle mogelijke maatregelen tegen de pandemie te nemen, zodat de verkiezingen in september kunnen doorgaan”. Donderdag verboden de autoriteiten twaalf pro-democratische activisten al om mee te doen aan de verkiezingen.