Turncoach Vincent Wevers ontkent beschuldigingen van fysiek geweld

Turncoach Vincent Wevers ontkent dat hij turnsters onder zijn begeleiding fysiek heeft mishandeld. „In mijn hele turncarrière heb ik nog nooit een turnster geslagen of geschopt. Dat is een aantijging die heel hard aankomt”, zegt de voorlopig aan de kant gezette bondstrainer vrijdag tegen de NOS. Het is de eerste keer dat Wevers iets van zich laat horen sinds turnsters hem deze week beschuldigden van fysiek en geestelijk misbruik.

De aantijgingen van lichamelijke mishandelingen kwamen afgelopen zondag van voormalig turnster Joy Goedkoop. Zij trainde van haar zevende tot haar twaalfde onder Wevers bij TON Oldenzaal, waar hij destijds hoofdcoach was. Goedkoop zei in NOS Studio Sport dat ze werd geslagen en geschopt door Wevers, de vader van de succesvolle turntweeling Sanne en Lieke. Ook zouden turnsters door hem zijn uitgescholden, gekleineerd en vernederd, onder meer met opmerkingen over hun gewicht en hun lichaam.

Wevers geeft bij de NOS toe dat de cultuur bij de nationale ploeg „hard en spartaans” was. „Er was weinig ruimte voor inspraak van turnsters. Met de kennis die ik nu heb zou ik dat never nooit meer doen. Ik ben nooit de zaal ingegaan met verkeerde intenties, maar dat wil niet zeggen dat we het toen goed deden”, aldus Wevers. Hij zegt het „gewoon heel erg” te vinden dat sommige turnsters nog steeds last hebben van de geestelijke mishandeling. „Zij hebben gelijk, want dat is hoe zij het hebben ervaren.” Ook zegt hij met de turnsters „om tafel” te willen. „Als er een excuus van mij nodig is, zal dat zeker komen.”

Weegschaal

Daarnaast gaat Wevers in op de extreme nadruk die hij volgens turnsters legde op hun gewicht. Turnsters die zwaarder waren dan 50 kilo, mochten soms de zaal niet in. „Er was een cultuur dat je voor en na de training ging wegen. Dat was niet met foute bedoelingen, maar om te monitoren hoe de curve was van gewicht en lengte. Ik weet achteraf dat die turnsters dat op een totaal andere manier hebben ervaren en dat er turnsters zijn die daar tot op de dag van vandaag nog steeds last van hebben. Daar heb ik ook oprecht heel veel spijt van.”

De turnwereld ligt sinds vorig weekend onder het vergrootglas. Trainer Gerrit Beltman erkende zaterdag in een interview dat hij jarenlang jonge turnsters mishandelde, intimideerde en vernederde. Daarna werden ook Wevers en diens collega-bondscoach Gerben Wiersma beschuldigd van ontoelaatbare praktijken. Gymnastiekbond KNGU zette vervolgens het topsportprogramma voor het vrouwenturnen stil, waardoor Wevers en Wiersma de facto op non-actief zijn gesteld. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden.