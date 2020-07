Trump wil presidentsverkiezingen toch niet uitstellen

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij de presidentsverkiezingen van november toch niet wil uitstellen. Trump zei donderdagavond tijdens een persconferentie tegen journalisten dat hij „verkiezingen wil en een uitslag. Nog veel meer dan jullie”. Eerder op donderdag twitterde Trump nog de vraag: „Moeten we de verkiezingen uitstellen totdat mensen correct, betrouwbaar en veilig kunnen stemmen?„

Trump, die niet zelfstandig kan beslissen over eventueel uitstel van de verkiezingen, waarschuwde „voor de meest onnauwkeurige en frauduleuze verkiezingen in de geschiedenis”. De president heeft zijn twijfels bij het grotere aantal briefstemmers. Als gevolg van de coronacrisis is het waarschijnlijk dat veel meer mensen in november hun stem via de post zullen uitbrengen.

Bij voorverkiezingen in verschillende staten de afgelopen maanden brachten mensen ook al hun stem uit met een brief. Volgens Trump is het postsysteem gevoelig voor fraude en manipalutie. Hij zei eerder al een eventuele nederlaag niet per se te zullen accepteren. Onderzoek wijst uit dat bij eerdere verkiezingen weinig fraude werd gepleegd met briefstemmen.

Alleen met een meerderheid in beide kamers van het Congres, waarvan het huis in handen is van de Democraten, zou Trump eventueel de verkiezingen kunnen verplaatsen. Die worden volgens de Amerikaanse grondwet altijd gehouden op de eerste maandag van november. In meerdere opiniepeilingen over de verkiezingsuitslag staat Trump ruim achter zijn tegenstander, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.