Tiener opgepakt in Florida voor grote Twitterhack

In de Amerikaanse staat Florida is een 17-jarige jongen gearresteerd op verdenking van het hacken van Twitter, meldt Reuters. Deze Graham Ivan Clark zou het brein zijn achter de grote hack waarbij half juli op accounts van bekende mensen als Joe Biden, Barack Obama, Bill Gates en Elon Musk bitcoindeals werden aangeboden. Er zijn ook twee andere verdachten opgepakt: de 19-jarige Mason ‘Chaewon’ Sheppard uit Groot-Brittannië en de 22-jarige Nima Fazeli uit Florida.

Volgens Twitter zijn er in totaal 130 accounts gehackt, daaronder zou ook het account zijn van PVV-leider Geert Wilders. Mogelijk was ook een werknemer van het sociale mediaplatform betrokken bij de hack.

Openbaar aanklager Andrew Warren heeft vanwege „het oplichten van mensen in heel Amerika” dertig aanklachten opgesteld tegen de in Florida opgepakte tiener: „Dit was massale fraude die hier in onze achtertuin is beraamd. Dat accepteren we niet.” De 17-jarige Graham Ivan Clark wordt vanwege de ernst van de aanklacht als volwassene behandeld door justitie.

De hackers hebben in totaal ruim 100.000 dollar (ruim 85.000 euro) aan bitcoins verdiend met de fraude.