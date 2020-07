Presentatrice Ellen DeGeneres komt met excuses aan personeel

De populaire Amerikaanse presentatrice Ellen DeGeneres heeft haar excuses aangeboden aan werknemers van haar talkshow, The Ellen DeGeneres Show. In een brief aan het personeel bevestigt ze ook dat producent Warner Bros een intern onderzoek instelt naar misstanden bij het programma. Het Amerikaanse tijdschrift Variety citeert daar vrijdag uit.

DeGeneres (62) ligt al geruime tijd onder vuur, na onthullingen van enkele oud-werknemers. Zij beschuldigden de talkshowpresentatrice onder meer van het kleineren van medewerkers en van het creëren van een onveilige werksfeer. In de brief reageert de host indirect op die beschuldigingen:

„Tijdens ons eerste vergadering zei ik dat The Ellen DeGeneres Show een plek moest zijn waar plezier de boventoon voerde (…) en iedereen zou met respect behandeld worden. Dat is niet meer het geval - dat stelt me teleur en dat spijt me.”

Eerder op vrijdag meldde de BBC al dat er meerdere werknemers van de talkshow zouden zijn ontslagen. Het zou onder meer gaan om de uitvoerend producent van het programma. De aantijgingen aan het adres van DeGeneres begonnen in maart, toen producent Kevin T. Porter een reeks berichten op Twitter plaatste. Hij noemde het LHBT-icoon „een van de gemeenste mensen ter wereld” en riep Twittergebruikers op hun nare verhalen over DeGeneres te delen. Voor ieder anecdote zou hij een donatie doen aan de voedselbank van Los Angeles. Dit leidde tot een stroom aan negatieve tweets over de presentatrice.

KevinTPorter Kevin T. Porter Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️ She’s also notoriously one of the meanest people alive Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank 20 maart 2020 @ 17:12 Volgen

In juli volgde een publicatie op de nieuwssite Buzzfeed. Daarin stelden elf anonieme (oud-)werknemers dat zij door de presentatrice geïntimideerd en gekleineerd waren. Werknemers zouden zijn ontslagen nadat zij verlof hadden opgenomen voor bijvoorbeeld een begrafenis. Andere anonieme werknemers verklaarden dat personeel werd geïnstrueerd om DeGeneres nooit op de werkvloer aan te spreken, en ook volgden aanklachten van racisme.

Boegbeeld

De aantijgingen zijn mede opvallend omdat DeGeneres in haar programma de slagzin ‘be kind to one another‘ gebruikt. The Ellen DeGeneres Show is sinds 2003 op de televisie. In Nederland wordt het programma uitgezonden door RTL. In januari was de populaire Nederlandse YouTube-ster NikkieTutorials nog te gast bij het programma - ook zij keek met gemengde gevoelens terug op het optreden. Volgens Nikkie de Jager, bekend van haar video’s over make-up, had DeGeneres voorafgaand aan de opname niet de moeite genomen haar te begroeten.

De beschuldigingen brengen DeGeneres’ positie als LHBT-icoon wel aan het wankelen. In 1997 kwam de toen 39-jarige ster, bekend als comedienne, uit de kast. DeGeneres zelf vreesde voor het einde van haar carrière en er volgden zelfs doodsbedreigingen, stelde ze. Jaren later prees oud-president Barack Obama de Hollywoodster voor haar lef.

Voor veel LHBT’ers groeide DeGeneres uit tot een boegbeeld en een voortrekker: „Ellen liet zien dat het oké was om gay te zijn”, zei journalist Eric Marcus in 2017. Nu nog is DeGeneres niet alleen een van de bekendste talkshowhosts in de Verenigde Staten, zij is ook een van de weinige presentatoren die zich openlijk als LHBT’er identificeert. Toch werd recent een petitie gelanceerd haar te vervangen: „Ellen is een hetero die toevallig gay bleek te zijn”, aldus de begeleidende tekst.

In de brief aan haar werknemers haalde de presentatrice vrijdag haar eigen achtergrond als lesbische vrouw aan: „Als iemand die zelf is bekritiseerd om wie ze is en daardoor bijna alles kwijtraakte, begrijp ik en leef ik totaal mee met ieder die als anders wordt gezien, oneerlijk behandeld wordt of nog erger - aan de kant wordt gezet.”