Omstreden Duitse oud-politicus Sarrazin uit SPD gezet

De omstreden Duitse oud-politicus en schrijver Thilo Sarrazin (75) is uit de sociaal-democratische SPD gezet. Dat melden Duitse media vrijdag. Sarrazin schreef een aantal omstreden boeken over mislukte integratie en de islam, waarvan de bekendste Deutschland schafft sich ab is, uit 2010.

De aanleiding voor de huidige procedure is zijn boek uit 2018, waarin hij onder meer verbanden legt tussen intelligentie en armoede.

De SPD stelde in 2010, rond de publicatie van zijn bekendste werk, al een commissie in die zich boog over een mogelijk royement van Sarrazin, die voor de SPD onder meer wethouder in Berlijn is geweest. Hij had zich volgens partijleden schuldig gemaakt aan racisme en islamofobie. Dit zou het imago van de SPD schaden. Van een royement kwam het uiteindelijk niet, maar de zaak zorgde wel voor verdeeldheid binnen de partij.

Na 2010 volgden meer omstreden publicaties en boeken. Vanaf eind 2018 werd daarom nogmaals geprobeerd Sarrazin uit de partij te werken. Via commissies op lokaal- en deelstaatniveau, kwam de zaak bij de landelijke arbitragecommissie terecht. Die kwam vrijdag tot het oordeel dat de oud-politicus inderdaad geroyeerd mag worden. Daarmee komt voorlopig een einde aan Sarrazins lidmaatschap van de sociaal-democraten.

Sarazin zegde zijn baan bij de Bundesbank op om zich volledig op het schrijven te storten. Hij is altijd van mening geweest dat zijn denkbeelden de basisbeginselen van de SPD geen geweld aandoen. Hij heeft eerder al aangekondigd een negatief besluit te zullen aanvechten, „als het moet tot het Hooggerechtshof”.