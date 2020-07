NL-Alert om grote brand bij autosloperij in Duiven

Bij een grote brand bij een autosloperij in Duiven hebben vrijdag meer dan honderd auto’s vlam gevat. In de regio rondom de Gelderse plaats is een NL-Alert uitgestuurd waarin mensen wordt opgedragen binnen te blijven en de deuren en ramen te sluiten vanwege de rookontwikkeling. De brand is nog niet onder controle, melden de veiligheidsdiensten.

De brand is rond 08.30 uur uitgebroken. De oorzaak is nog niet bekend. Op live-beelden van de plek van de brand op YouTube is te zien hoe grote rookwolken van de autosloperij optrekken en zich verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. De autosloperij ligt net buiten een industrieterrein.

De veiligheidsdiensten spreken van een „grote rookontwikkeling”. Omdat er veel kunststof in brand staat is de rook gevaarlijk voor omwonenden. Mensen wordt opgedragen de ventilatie uit te zetten, ondanks de hoge temperaturen die voor vrijdag zijn voorspeld.