Mondkapje leidt tot agressie in Frans ov

In Dijon, in de Bourgogne, is donderdagavond een trambestuurder afgetuigd door twee passagiers die weigerden een mondkapje te dragen. Het is het derde geval van agressie rond mondkapjes in het Franse openbaar vervoer in korte tijd. Begin juli werd een buschauffeur in Bayonne doodgeslagen.

De trambestuurder in Dijon had twee minderjarige jongeren aangesproken op het feit dat zij geen mondkapje aanhadden. Het mondkapje is in Frankrijk verplicht in het openbaar vervoer. Er volgde een woordenwisseling die uitmondde op slagen en verwondingen. De trambestuurder is met een bloedneus naar het ziekenhuis afgevoerd; de twee minderjarigen zijn ter beschikking gesteld van het parket.

Op dezelfde avond is in Orléans in het centrum van Frankrijk een minderjarige opgepakt die een buschauffeur had geslagen die hem op de mondkapjesplicht had gewezen. De chauffeur is vier dagen lang werkonbekwaam.

Overleden aan verwondingen

De twee incidenten van deze week volgen op een veel ernstiger geval in Bayonne, in de regio Pyrénées-Atlantique, waar op 10 juli buschauffeur Philippe Monguillot overleed na een confrontatie met passagiers vijf dagen eerder.

De 59-jarige Monguillot wilde het vervoersbewijs van één passagier controleren, en wees drie anderen op de mondkapjesplicht toen hij werd belaagd. Twee mannen van 22 en 23 jaar oud zijn in staat van beschuldiging gesteld wegens vrijwillige doodslag; twee dertigers worden vervolgd wegens schuldig verzuim.

De dood van Monguillot maakte veel los in Frankrijk: zijn begrafenis werd bijgewoond door zesduizend mensen. Tal van politici, onder wie de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, hebben deze en andere feiten aangegrepen om het toenemend geweld in Frankrijk aan te klagen. Darmanin sprak in dat verband over l’ensauvagement, de verwildering, van de samenleving.