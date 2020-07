Lof voor de gids, gefascineerd door EditieNL

De eerste tip voor NRC-redacteuren die de grote schoenen van huisrecensent Arjen Fortuin voor een week mogen vullen, luidt: koop een tv-gids. De eerste verrassing: ze bestaan nog. De tweede: er zijn heel veel aanbieders, schappen vol. De derde: er zijn nog mensen die er hun televisie-avond mee plannen, markeerstift of pen in de aanslag. En maar kruisjes zetten: dit kijken, dit opnemen, dit overslaan.

Tv kijken zoals het bedacht is, met zenders en vaste tijdstippen en reclameblokken, dat deed deze invalrecensent jaren geleden voor het laatst. Waarom zou je, als er ook diensten als Netflix, Amazon Prime Video, Pathé Thuis en NPO Plus bestaan met duizenden uren aan films, documentaires, series. Bladeren door paginalange papieren overzichten met wat op welke dag en hoe laat op televisie komt, dat is als het bekijken van een archeologische vondst uit de tijd van jagers en verzamelaars. Of oké, van iets later dan.

Het idee van streamingdiensten is dat ze de wereld van een kijker vergroten met een oneindig aanbod. Verveeld zappen behoort tot het verleden, zo ook koffie zetten in een reclameblok en net te laat terug zijn. Maar een week lang zappen voor deze rubriek leert dat het eigenlijk de ouderwetse zenders zijn die de eigen leefwereld verbreden. Deze week geleerd: er kijken dubbel zoveel mensen naar het MAX-programma Vakantieman, niet te verwarren met het welbekende RTL-programma Vakantieman uit de jaren negentig met Frits Bom, dan naar Nieuwsuur. Ontnuchterend.

Casual zusje

Al zappend kwam deze inval-recensent maandagavond terecht bij een heel ander nieuwsprogramma, EditieNL, om vervolgens de rest van de week terug te blijven komen. Eerst uit nieuwsgierigheid naar dit programma waarin, volgens de televisiegids, „achtergronden van het dagelijkse nieuws worden belicht.” Er kijken iedere werkdag ruim een half miljoen mensen naar. Later uit fascinatie voor het programma waarin plek lijkt te zijn gemaakt voor alles wat RTL Nieuws niet haalt.

EditieNL is het casual zusje van het RTL Nieuws, het wordt er ook vlak na uitgezonden. De toon is losser, het taalgebruik laagdrempeliger. De presentatoren zijn informeler, niet in pak maar gewoon in trui of spijkerjasje. De onderwerpen worden ook anders behandeld, er is minder ruimte voor experts, des te meer voor gewone mensen en hun mening of ervaring. Maandag werd een item over de vaccinatiebereidheid in Nederland grotendeels gevuld door een man die liefst als eerste zou worden gevaccineerd en een vrouw die het tempo waarin het medicijn wordt ontwikkeld niet vertrouwt en zich niet wil laten vaccineren. Het item duurde bijna 2 minuten, een hoogleraar filosofie kwam 12 seconden aan het woord.

Gouden toiletpotten

In het eerste deel van het programma, voor het overzicht van kort nieuws is er aandacht voor serieuze onderwerpen: drukte op straat en de naleving van coronamaatregelen, een onderzoek naar hoe veilig de app TikTok is. Na het korte nieuws gaat het over klein nieuws en minder actuele zaken. De drempel om een plekje te krijgen in het kwartier durende programma lijkt niet altijd hoog. Vrijwilligers van een regionale dierenambulance die een bodycam crowdsourcen, lunchroom ‘De Belevenis’ die klanten een QR-code laat scannen om te bestellen in plaats van bij de ober. Donderdag was er minutenlang ruimte voor een item over de gemeente Utrecht waar iedere 250 meter een toilet beschikbaar moet zijn. Een verslaggever testte, met verborgen camera, of hij het toilet mocht gebruiken in de plaatselijke bibliotheek, het wijkbureau, het zwembad en de fietsenstalling. De locaties werden bekroond met gouden toiletpotten. Als de nood al hoog was, zo leek het, dan was het wel om echt nieuws.