Kunst kijken met 5 km per uur

De bocht die je moet nemen, is eigenlijk iets te scherp, maar het past precies: met een elektrische Mini onder Claes Oldenburgs beeld Schroefboog door rijden. Het is een van de mooie ervaringen die je kan opdoen in het drive-thru museum Boijmans Ahoy, een tijdelijke tentoonstelling in Hal 1 van het Rotterdamse evenementencomplex Ahoy.

Een groot deel van de werken was al te zien in het Museum Boijmans van Beuningen voordat het de deuren sloot voor een grote verbouwing. Een greatest hits op locatie dus, maar die omgeving wijkt zo sterk af dat je de klassiekers daadwerkelijk op een andere manier gaat bekijken. Niet alleen vanwege de schaal, maar ook omdat er nog meer auto’s rondrijden. Coronaproof dus, maar interessant is om straks te horen hoeveel blikschade er in die drie weken was. De maximumsnelheid is 5 kilometer per uur, dus gevaarlijk is het niet.

In het drive-thru museum Boijmans Ahoy mogen alleen elektrische en hybride auto’s tussen de videoschermen en sculpturen rijden. Foto ANP/ Remko de Waal

De tentoonstelling begint in een sluis van zwarte stof. Aan het eind van die sluis prijkt Oskar Kokoschka’s ‘Mandril’ die de bezoeker begroet, en de autobestuurder de keuze geeft: Links of rechts afslaan? Rechts biedt uitzicht op een groot scherm, wie links gaat, kiest eerst voor kleiner werk. Hoewel, klein? In een ruimte van 10.000 vierkante meter kun je geen al te kleine werken tentoonstellen.

En dankzij de belichting lijkt het of ook bekendere werken van schaal of aard veranderen. Waar het werk van Anselm Kiefer met zijn aardse kleuren in de meeste hagelwitte musea vaak een middelpunt van duisternis is, lijken de schilderijen hier opeens bijna licht te geven in de context van een pikzwart Ahoy. En ook de sculpturen die meestal in een beeldentuin zijn te zien, vol in het daglicht, gedragen zich anders als ze in de donkere hal opeens opgelicht worden door de felle koplampen van de auto.

Een catwalk van verschillende menselijke figuren (beelden van Marino Marini tot Ugo Rondinone) zet de evolutie van de mens op een rijtje. En daar is het in deze tentoonstelling in feite om te doen: de verhouding tussen mens en natuur, waarbij de laatste het af en toe wint, en de mens zich moet aanpassen, zoals nu in de coronatijd.

Dat gebeurt soms letterlijk, bijvoorbeeld in de video van Melanie Smith, die Fords utopie vastlegde en in de Amazone een Ford-fabriek bouwde. Er kwam nooit een Ford uit voort. Prachtige beelden waar je lang naar zou willen kijken, maar pas op waar je je auto neerzet, want als je in de weg staat: toeteren mag niet.

Tragisch en geestig zijn ook nog steeds de zo’n vijftig jaar oude werken van Bas Jan Ader, die hier op verschillende manieren van een dak, in de gracht of uit een boom valt. Die korte films waren op standaard videoformaat al fascinerend in hun absurditeit, maar nu hij daadwerkelijk levensgroot zijn valpartijen maakt, wordt de tragikomische vergeefsheid nog indringender. Hetzelfde geldt voor meer videowerken die hier te zien zijn: de enorme afmeting voegt iets toe. Jeroen Eisinga, die zich door 150.000 bijen een pak laat aanmeten, is nog pijnlijker om te zien dan doorgaans. En de aaibaarheid van de beren bij Marijke van Warmerdam neemt af. Gelukkig zit je in een auto.

Drive-thru Boijmans Ahoy. T/m 23/8 in Ahoy, Rotterdam. Inl: T/m 23/8 in Ahoy, Rotterdam. Inl: boijmans.nl